Das vorläufige Wahlergebnis ist amtlich: Am 27. September gehen Patrick Weißler und Thomas Weisgerber in die Stichwahl um das Amt des Verbandsbürgermeisters in Hauenstein. Dabei muss Weißler als Favorit gelten. Der Schwanheimer hat am Sonntag mit 41,4 Prozent der Stimmen satte 23 Prozent mehr Wähler hinter sich geschart als der Lauterer Weisgerber, der auf 18,4 Prozent kam. Ein Blick auf die Ergebnisse der Wahl.

Obwohl es sich am Sonntag, als die Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke im Rathaus einliefen, sehr schnell abzeichnete, dass Weißler mit deutlichem Vorsprung das erste Rennen für