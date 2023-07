Die Holzlandgemeinde Geiselberg feiert den Sommer: mit den Geiselberg Summernights. Rund um die Sommerferien werden sieben Donnerstagabende zu besonderen Abenden. Auftakt für die ersten Geiselberger Summernight ist am Donnerstag, 20. Juli.

Die Menschen sollen sich bei den Summernights treffen, miteinander die lauen Sommerabende genießen, ins Gespräch kommen. Gefeiert wird zum Start in die Schulferien in Geiselberg in der Schulstraße 8 unter dem Motto bunt und verrückt (Beginn: 18 Uhr).

Geiselberg war eine der ersten Gemeinden im Landkreis Südwestpfalz, die in der Vorweihnachtszeit eine Adventsfensteraktion gestartet haben, um die Menschen zusammenzubringen. Diese Grundidee wird nun aufgegriffen und in den Sommer transportiert. Statt 24 Fenster sind es nun sieben Donnerstage, die zum Treffpunkt werden, sagen die Organisatorinnen von der Bürgerstiftung Geiselberg zu ihrem Vorhaben. Statt Glühwein und Lebkuchen gibt es kalte Getränke und Sommersnacks, statt einer Fensterdeko ein Motto für die Summernight und statt einzelner Haushalte können sich Freunde, Straßenzüge, Vereine – kurz, wer Lust hat – zusammentun, um eine Summernight auszurichten.

Noch ein Veranstalter wird gesucht

Sechs der sieben Termine sind bereits vergeben: Nach dem bunten Auftakt heißt das Motto am 27. Juli Hawaii (Lindenstraße 2c). Am 3. August wird unter dem Motto mexikanische Nacht im Weißenfeld 2 gefeiert. American BBQ steht am 10. August auf dem Plan (Im Flürchen 20), und Moonshine heißt das Motto am 17. August (Seebergstraße 19).

Wer Interesse hat – die Organisatorinnen der Summernights helfen gerne bei der Planung – kann sich noch melden: der 24. August ist noch nicht vergeben. Zum Abschluss, am 31. August, wird am alten Schulhaus ein bayerischer Abend gefeiert. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.

Die Idee entstand bei der Bürgerstiftung, weil in diesem Jahr kein Geiselberger Dorffest gefeiert wird. Da der Termin in die Sommerferien fällt, hatte man im Vereinsring entschieden, das Dorffest ausfallen zu lassen, da sowohl Helfer wiemögliche Besucher in Urlaub sind.