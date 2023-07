Der aus Vinningen stammende Johannes-Jürgen Laub ist Anfang Juli zum Ersten Stadtrat im niedersächsischen Gifhorn gewählt worden.

Johannes-Jürgen Laub, ein 36-jährige Politik- und Sozialwissenschaftler, ist aktuell als Verwaltungsleiter in Baden-Baden tätig und verantwortet dort einen großen Verwaltungs- und Strukturrefomprozess. Zuvor war er bundesweit in der Kommunalberatung im Politikfeld Schule tätig und hatte in Neustadt am Rübenberge unter anderem als Ortsbürgermeister, Stadtrat und ehrenamtlicher Beigeordneter kommunalpolitische Gremienerfahrung gesammelt. In der Südwestpfalz war er unter anderen als JU-Kreisvorsitzender und Beisitzer im JU-Landesvorstand politisch aktiv.

Laub ist mit einer Gymnasiallehrerin verheiratet und hat zwei kleine Söhne. Der ehemalige Spieler der TS Rodalben zählt Sport neben der Politik zu seinen großen Leidenschaften, dem Handball ist er als gelegentlicher Zuschauer treu geblieben. In der 42.000-Einwohner-Stadt wird Laub ab 1. November als Erster Stadtrat das Dezernat II mit den Fachbereichen Personal und Organisation, Finanzen, Bildung und Jugend, Ordnung und Sicherheit und IT-Betrieb leiten. Darüber hinaus sind ihm die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gmbh und die Stabstelle Digitalisierung zugeordnet.

Die politische Entwicklung in der Südwestpfalz verfolgt Laub auch aus der Ferne intensiv durch Zeitung, Facebook und persönliche Kontakte. Neben seiner Familie, Bekannten und Freunden hat er auch noch viele enge Kontakte in die Kommunalpolitik. Sein Vater Jürgen gehört dem Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land an.