Seit Februar hat die Grundschule in Bruchweiler-Bärenbach einen neuen Leiter. Sebastian Nikolaus kommt damit wieder in die Heimat zurück, denn aufgewachsen ist er in Dahn, wo er auch heute mit seiner Familie lebt.

An der weißen Wand im Büro des Schulleiters prangt ein großer grüner Klecks, darunter entstehen rote Felder. Schulsekretärin Judith Hagenmüller darf dort ganz offiziell