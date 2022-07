Sonnensegel für die Spielplätze und ein neuer Bolzplatz an der Trualbhalle: Zwei länger gehegte Wünsche der Gemeinde Trulben erfüllen sich, weil es Fördermittel der LAG Pfälzerwald gibt.

Im Frühjahr hatte sich die Ortsgemeinde um eine Zuwendung der LAG Pfälzerwald für ein Kleinstprojekt bis zur maximalen Höhe von 20.000 Euro bemüht. Laut Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld wurde diesem Antrag im Juni entsprochen. Trulben erhält einen Zuschuss von 12.000 Euro, das entspricht 70 Prozent der Kosten. Das fehlende Drittel muss die Gemeinde selbst beisteuern.

Mit dem Fördergeld und dem Eigenanteil sollen die Spielplätze in Trulben bei der Trualbhalle und auf dem Hochstellerhof in der Ringstraße mit Sonnensegeln ausgestattet werden. Außerdem wird die Umfriedung des Trulber Spielplatzes erneuert. Die Palisaden werden entfernt, an ihrer Stelle wird ein Zaun aufgestellt. Zudem soll ein neuer Bolzplatz in unmittelbarer Nähe der Trualbhalle angelegt werden. Das Einverständnis hat der Grundstückseigentümer bereits vorab erteilt.

Unter Zeitdruck

Laut Hatzfeld werde es eine Herausforderung, die drei Vorhaben bis zum 31. Oktober umzusetzen und abzurechnen. Grund seien die bevorstehenden Sommerferien und die Tatsache, dass freie Firmen auf dem Markt rar wären. Hatzfeld informierte den Rat, dass die Verwaltung bereits in das Vergabeverfahren eingetreten sei. Eine Firma habe sich die Gegebenheiten vor Ort angesehen. Damit der Zuschuss nicht verloren geht, ermächtigte der Rat den Ortsbürgermeister einstimmig, die Aufträge für die Ausstattung der beiden Spielplätze, die Einfriedung für den Trulber Spielplatz und die Ausstattung für den Bolzplatz mit Toren und Ballfangzaun an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Zudem soll er mit dem Eigentümer des Bolzplatzgeländes einen schriftlichen Pachtvertrag aushandeln und abschließen.

Neben der Trualbhalle wird in diesem Jahr nach coronabedingter Unterbrechung wieder Kerwe gefeiert. Das ist das Ergebnis der Vereinsvertreterbesprechung. Für das Fest im August soll auch wieder ein Schausteller mit einem Fahrgeschäft verpflichtet werden, informierte Hatzfeld.