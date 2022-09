Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge in zwölf Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht am Montag einen 37-Jährigen aus dem Landkreis zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Kurios ist, wie man auf die Tatvorwürfe kam.

Drogen hatte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung keine gefunden, auch war der Mann nicht mit Drogen erwischt worden. Vielmehr hatte sein bis dahin bester Freund ihn bei der Polizei beschuldigt. Der war bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte der Angeklagte ihm gesagt, dass dessen getrenntlebende Frau etwas mit einem anderen Mann habe. Jener Freund sei stark von Drogen und Alkohol abhängig und wälze das nun auf ihn ab – als Racheakt, hatte der Angeklagte im ersten Verhandlungstermin vermutet. Er selbst habe mit Drogen nichts mehr zu tun, seit er einmal im Jahre 2008 wegen Drogenhandels verurteilt wurde, versicherte er.

Der 41-jährige „gute Freund“ hatte angegeben, dass er vier Jahre lang von dem Angeklagten Amphetamin gekauft habe, zum Schluss – zwischen April und August 2021 – 25 Gramm ein- bis zweimal im Monat. Andere Personen hätten auch bei ihm gekauft. Aber er sei immer ins Nebenzimmer gegangen, wenn er das Gefühl gehabt habe, es bahne sich ein Verkauf an. Und die Frau des Angeklagten habe einmal Drogen im Keller gefunden. Die schwieg aber vor Gericht. Die Ehefrau des „guten Freundes“ bestätigte, dass sie bei ihrem Mann Drogen gefunden und ihn zur Rede gestellt hatte. Und dass die Frau des Angeklagten im Keller auch ein „Pulver“ gefunden und deswegen mit ihrem Mann Krach gehabt habe.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr nach Afrika

Am Montag hörte das Gericht zwei Zeuginnen, die den Angeklagten entlasten sollten, die beiden waren als mutmaßliche Drogenkäufer genannt worden. Die Frauen gaben an, keine Drogen gesehen zu haben, aber früher mal selbst Drogen konsumiert zu haben. Und sie hätten noch vor kurzem mit dem Angeklagten Kontakt gehabt und über den Prozess gesprochen.

Das Schöffengericht glaubte den Angaben des 41-jährigen „guten Freundes“. Dieser habe detailliert berichtet, auch wie es anfing und vom „Huddel mit den Frauen“. Im Strafmaß folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Außerdem ordnete es die Einziehung von 2900 Euro an Taterträgen an. Und es erließ einen Haftbefehl gegen den Angeklagten wegen Fluchtgefahr. Dieser hat in Afrika eine neue Lebensgefährtin und versucht, sich dort ein neues Leben aufzubauen, war zu hören. Als er von der Anklage Wind bekommen habe, sei er schon einmal nach Afrika abgehauen, argumentierte der Richter. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Er hatte Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.