27.000 Euro kostet der Auf- und Abbau der zwölf Kilometer langen Amphibienschutzzäune im Landkreis. In diesem Jahr wurden so 22.000 Kröten daran gehindert, die todbringende Straße zu überqueren.

Seit über drei Jahrzehnten setzt sich die Kreisverwaltung Südwestpfalz in der Funktion als Untere Naturschutzbehörde (UNB) für den Amphibienschutz ein. Jahr für Jahr werden im gesamten Landkreis an 13 Straßenabschnitten in der Nähe von Stillgewässern Schutzzäune mit einer Länge von mittlerweile fast zwölf Kilometern aufgebaut und von Februar bis April von weit über 100 ehrenamtlichen Helfern vor Ort betreut. Allein in diesem Jahr konnten nach Angaben der UNB im Landkreis fast 22.000 Erdkröten, Frösche, Molche und Salamander sicher über die Straße gebracht werden. Die Zahlen werden von den Helfern vor Ort notiert und der UNB zur Auswertung mitgeteilt.

Nicht nur Zaun aufstellen

Der Kreisausschuss hat jetzt die Aufträge zum Aufstellen der Schutzzäune für die Jahre 2023 und 2024 vergeben. Ausgeschrieben waren sie in zwei Losen. Dabei geht es nicht nur um d as reine Aufstellen der Zäune. Es müssen entlang der Straßen kleine Furchen gezogen werden, im 20-Meter-Abstand werden Holzpfosten eingerammt, mit Hilfe von Spanndraht und Kabelbindern wird daran der 60 Zentimeter hohe Zaun befestigt. Die Konstruktion wird mit Metallverankerungen, die alle zwei Meter in den Boden gesteckt werden, gesichert. Im Abstand von 15 Metern werden Eimer eingegraben, in denen dann die Kröten gesammelt werden. Die Zäune müssen innerhalb von einer Woche aufgebaut sein, den Zeitpunkt legt die UNB fest. An verschiedenen Abschnitten werden dann noch Rückwanderungszäune aufgebaut. Das erforderliche Material stellt die Kreisverwaltung zur Verfügung.

Land übernimmt Kosten

Mit dem größeren Los, das eine Zaunlänge von rund acht Kilometern an sieben Orten umfasst, wurde die Firma Werner aus Zweibrücken-Mittelbach für rund 19.000 Euro pro Jahr beauftragt. Mit dem kleineren Los, das eine Zaunlänge von vier Kilometern sechs Orten beinhaltet, wurde die Kirchbergwerkstatt Pirmasens für 8500 Euro pro Jahr beauftragt.

In der Regel erstattet das Land die Kosten in Höhe von 54.000 Euro für die beiden Jahre.