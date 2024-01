Im vergangenen Jahr sind dank ehrenamtlicher Helfer im Landkreis Südwestpfalz rund 22.000 Amphibien sicher über stark befahrene Straßen gebracht werden, um sie vor dem Überfahrungstod zu bewahren. Das soll sich wiederholen.

Um sicherzustellen, dass auch während der diesjährigen Laichwanderung die Tiere gefahrlos die Straßen überqueren können, ruft die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südwestpfalz die Bevölkerung zur Unterstützung auf.

Ende Februar werden im gesamten Landkreis Südwestpfalz Amphibienschutzzäune mit einer Gesamtlänge von über elf Kilometern aufgestellt. Diese Zäune sollen verhindern, dass die Tiere die Straßen überqueren und von Fahrzeugen erfasst werden. Um den Tieren dennoch die Möglichkeit zu geben, ihr Laichgewässer auf der anderen Straßenseite zu erreichen, werden an den Zäunen regelmäßig Eimer in den Boden eingelassen. Die Tiere fallen dann während ihrer Wanderung in diese Eimer. Zweimal täglich werden sie dann von Helfern aus den Eimern genommen, sicher über die Straße gebracht und freigelassen.

Für die Bereiche Contwig/Stambach, Waldfischbach/Heltersberg und Ludwigswinkel/Fischbach sucht die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südwestpfalz noch ehrenamtliche Helfer. Die sollten während des gesamten Zeitraums der Amphibienwanderung, auch bei wechselhaftem Wetter, in den Morgen- oder Abendstunden zur Verfügung stehen. Je nach Wohnort und Wunsch werden die Helfer den verschiedenen Bereichen zugewiesen und in Schichten eingeteilt. Vor Beginn der Helferarbeiten erhalten sie eine Einweisung. Die Untere Naturschutzbehörde steht während des gesamten Zeitraums als Ansprechpartner zur Verfügung.

Info

Interessierte können sich per E-Mail an Amphibienschutz@lksuedwestpfalz.de oder telefonisch unter 06331 809-222 oder -227 an die Untere Naturschutzbehörde in der Kreisverwaltung Südwestpfalz wenden. Die Wanderung der Amphibien beginnt mit einer milden Witterung und erstreckt sich gewöhnlich von Ende Februar bis Ende April, kann jedoch je nach Wetterlage variieren.