Nach zwei Jahren Pause gibt es am Wochenende wieder die Mühlenerlebnistage in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Der Startschuss fällt am Freitag um 16 Uhr am Landhotel Weihermühle bei Herschberg.

Die Mühlenerlebnistage stellen die regionale, traditionelle Mühlenkultur, die die Sickinger Höhe so prägt, in den Vordergrund und fördern die Bekanntmachung und Vermarktung der hiesig produzierten lokalen Produkte. Die beteiligten gastronomischen Mühlen bieten besondere Speisen an, die jetzt Saison haben. Außerdem präsentieren sie lokal produzierte Güter. Das Rahmenprogramm mit der Führung mit dem Waldelf im Anschluss an die Eröffnung ist ein besonderer Höhepunkt. Beginn ist am Freitag, 6. Mai, um 16 Uhr am Landhotel Weihermühle.

Samstags lädt die Marktgräfin Sickinger Land, Jasmin, zur Wanderung von der Kneispermühle zum Josefshof in Maßweiler ein. Der Hof beherbergt ein Waffeleisenmuseum, passend dazu werden die Wanderer zu Kaffee und Waffeln begrüßt. Am Sonntag um 9 Uhr beginnt der Bruder-Konrad-Ritt von Labach nach Wallhalben mit anschließender Festmesse und Pferdesegnung. In der Ortsmitte in Wallhalben bieten die örtlichen Vereine an diesem Tag ebenfalls Spezialitäten an.

Um 11 Uhr findet an der Kneispermühle eine Kräuterwanderung statt. Um 14 Uhr gibt es außerdem für Familien und Interessierte eine Märchenwanderung, Startpunkt ist wiederum die Kneispermühle.

Infos

Bei der Touristinfo Pfälzer Mühlenland, Telefon 06334 441240, E-Mail touristinfo@vgtw.de. Die Broschüre mit allen Details wird auf Anfrage kostenlos zugestellt.