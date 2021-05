50. Hochzeitstag feiern am Freitag in der Großsteinhauser Straße in Kleinsteinhausen Ute und Ludwig Doniat. Ute Doniat, geborene Veith, stammt aus Kleinsteinhausen, ihr Mann von der Schelermühle zwischen Winzeln und Vinningen. Kennen gelernt haben sich beide im damaligen Gasthaus Krämer in Kleinsteinhausen, und zwar beim Tischkickern, oder wie Ute Doniat sagt: „am Fußballkaschde“.

Sport und besonders Fußball spielen schon immer eine Rolle im Leben der Doniats, besonders für Ludwig Doniat. Der FC-Bayern-Fan war Fußballer beim FC Kleinsteinhausen und in den 80er Jahren auch Vorsitzender. Heute noch ist das Ehepaar Mitglied im Förderverein des „kleinen FCK“.

Zwei Jahre, nachdem sich das Paar 1969 kennengelernt hatte, heirateten sie, kirchlich in Großsteinhausen, standesamtlich in Kleinsteinhausen. Getraut wurden sie vom damaligen Bürgermeister Karl Seegmüller. Ute Doniat arbeitete 40 Jahre im Öffentlichen Dienst, in Pirmasens in der Lohnstelle für Beschäftigte der Streitkräfte, die später zur Reisekostenstelle für Landesbedienstete wurde. Ludwig Doniat ist gelernter Großhandelskaufmann und hat nach acht Jahren Bundeswehr bei den Niederauerbacher Pipeline-Pionieren seinen Refa-Techniker für Betriebswirtschaft gemacht und anschließend bei einem Ramsteiner Teppichbodenhersteller gearbeitet. 1994 machte er sich in Ramstein selbstständig und verlegte die Firma im Jahr 2000 nach Weselberg. Dort hilft er auch heute noch ab und zu aus, ist aber eigentlich im Teil-Ruhestand.

Dies gilt auch für deine politischen Ämter. 25 Jahre lang war er im Ortsgemeinderat, davon von 1999 bis 2014 Ortsbürgermeister. In der SPD ist er noch immer Mitglied, er sei aber in die zweite Reihe getreten. Ute Doniat ist in Kleinsteinhausen Vorsitzende der Landfrauen, singt im Gemischten Chor und engagiert sich in der Dorfbücherei. Das Paar wandert gerne, sowohl in der Region als auch im Schwarzwald und den Bergen, und Ludwig Doniat unterstützt zuhause seine Frau. Beispielsweise kocht und backt er gerne, isst aber auch gerne, wie er sagt.

Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn sowie drei Enkel. Zwei Kinder wohnen in Nordrhein-Westfalen, ein Enkelkind jedoch direkt nebenan in Kleinsteinhausen, sodass das Paar auch als Großeltern gefordert ist.