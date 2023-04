Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Rodalben geht mit ihrer Tourismuswerbung in die Offensive. Seit Ende der vergangenen Woche ziehen zwei große Info-Tafeln auf der B10 bei Münchweiler die Blicke der passierenden Autofahrer und ihrer Begleitung auf sich und auf die darauf beworbene „Urlaubsregion Gräfensteiner Land“.

Die Schilder, an stabilem Gestänge befestigt und mit Beton einen Meter tief im Boden verankert, stehen in Fahrtrichtung Pirmasens an der Walmersbach und von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung