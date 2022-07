Die 33. Wanderwoche des Pfälzerwald-Vereins findet vom 7. bis 13. August statt und startet in diesem Jahr wieder mit dem Waldfest an der PWV-Hütte im Schneiderfeld.

Ab 13.30 Uhr sorgen an der PWV-Hütte die „Klingbachtaler“ am Sonntag für Stimmung. „Alle unsere Helfer verzichten an diesem Tag auf Ihren Lohn zum Wohle des Vereins. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, sagt der Vereinsvorsitzende Martin Stüve, denn im Gegensatz zu einem Dorffest arbeiten die Hüttendienstler fast das ganze Jahr auf der Hütte. Der Gästeansturm habe in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen, und der Verein habe Mühe, den Dienstplan mit den vorhandenen Kräften zu besetzen, so Stüve.

Höhepunkt der Tageswanderungen ist laut Stüve wieder die Weinwanderung am Donnerstag, 11. August, mit Einkehr in einem Weinlokal. Hierfür bittet der Verein um Anmeldung, denn es geht mit dem Bus nach Birkenhördt. Von dort führt die Wanderung nach Pleisweiler-Oberhofen, wo der Tag im Weingut Ulrich ausklingt. Kosten für den Reisebus betragen für Mitglieder fünf Euro; wer kein Mitglied ist, zahlt zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Als Auftakt zum Waldfest

Den Auftakt der Wanderwoche bildet laut Programm des Vereins am Sonntag, 7. August, die Registrierung der Teilnehmer und eine Tour über die Lämmerfelsen zum Waldfest an der Hütte im Schneiderfeld. Am Montag gehe es mit dem Auto nach Ludwigswinkel und im Anschluss auf den Premiumweg „Rumbergsteig“. Den Abschluss soll die Einkehr ins Gasthaus zum Landgrafen bilden.

Am Dienstag führt die Route über die Burg Altdahn, Breitenbachtal und Hahnenberg zum Köhlerplatz in Erfweiler. Am Mittwoch startet eine Tour über die Fladensteine zur Drachenfelshütte, am Freitag über den Jakobsfelsen zur Hütte im Schneiderfeld und am Samstag, 13. August, über Römerfelsen und Schweinsspieß zum Gasthaus Ehrstein in Hinterweidenthal. Treffpunkt ist in der Regel um 10 Uhr an der Tourist-Info in der Schulstraße 29. Am Mittwoch geht es bereits eine Viertelstunde früher los, also um 9.45 Uhr am Bahnhof Dahn-Süd. Am Donnerstag ist Start an der Tourist-Info um 9.30 Uhr, am Freitag um 13.30 Uhr.

Den Wanderplan mit ausführlichen Informationen auch zu den Wanderführern gibt es kostenlos als Faltblatt im Büro des Vereins in der Grabenstraße 16, an der PWV-Hütte sowie im Internet. Fragen beantwortet der PWV-Vorsitzende Martin Stüve unter Telefon 0176 66694137.