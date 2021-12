„Es gab keine Proteste, keine Randalierer, aber halt auch keinen Glühwein, obwohl es kalt war.“ Der Arzt Georg Stein ist am Tag nach der Impfaktion in der Riedelberger Tischtennishalle guter Laune, weil alles so gut geklappt hat.

„Sehr zufrieden“ mit der Impfaktion in Riedelberg am Sonntagabend äußerte sich der Rodalber Arzt Georg Stein am Tag danach im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Eine Impfung ohne Anmeldung, egal, ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung, hatte der Mediziner angeboten, der zusammen mit seiner Frau in Rodalben und Kröppen als Hausarzt praktiziert.

Eine lange Schlange bildete sich am Sonntag noch vor Öffnung des Impflokals, der Tischtennishalle in der Schulstraße. Doch es ging recht zügig voran, vor allem, wenn man die Personalstärke des Impfteams bedenkt. Georg Stein und seine Frau Heidi Stein zogen an Tischtennisplatten, an denen einen Tag zuvor noch die Oberliga-Frauen des TTC Riedelberg gegen die Sportfreundinnen Budenheim aufgeschlagen hatten, die Impfstoffe auf Spritzen und impften selbst mit Unterstützung ihres Sohnes, der auch Mediziner ist. Die Tochter und eine Praxis-Mitarbeiterin kümmerten sich am Eingang der Halle um die Registrierung der Impflinge und beantworteten auch Fragen zum Impfstoff.

„Unnötige Diskussionen“ um den Impfstoff

„Unnötige Diskussionen um Biontech oder Moderna“, nennt Georg Stein als kleinen Wermutstropfen der ansonsten sehr gut gelaufenen Impfaktion. 240 Menschen haben er und sein Team zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Tischtennishalle mit Einbahnverkehr geimpft. „Vorne rein, hinten raus, die Halle ist ideal dafür“, so Stein. Bereits im Sommer hat er dort eine ähnliche Anzahl Menschen geimpft, damals allerdings laut seiner Einschätzung mehr jüngere Menschen aus dem Tischtennisverein und dessen Umfeld.

Am Sonntag hingegen waren viele Auswärtige aus den umliegenden Dörfern, aber auch aus Zweibrücken und Pirmasens eigens für die Impfung nach Riedelberg gekommen. „Für die kurze Vorlaufzeit von nur zwei, drei Tagen zwischen Plan und Umsetzung waren doch viele Leute da“, sagt der Rodalber Hausarzt. Eine Wiederholung will er nicht ausschließen. „Wenn Bedarf besteht, kommen wir gerne noch mal nach Riedelberg“, kündigt er an.

Halbe Stunde länger als geplant

Am Sonntag haben die Steins wegen des großen Andrangs rund eine halbe Stunde überzogen. Wichtig ist Georg Stein jedoch, dass es keinerlei Komplikationen gab. „Wir sind zufrieden, und die Patienten hoffentlich auch. Es gab keine Proteste, keine Randalierer, aber halt auch keinen Glühwein, obwohl es kalt war“, zeigt der Mediziner ein wenig trockenen Humor. Mit seinen Impf-Außenterminen möchte seine Gemeinschaftspraxis laut Georg Stein „beitragen zu den von der Politik geforderten 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten“.

Info

Nach der Sonderimpfaktion in Riedelberg am Sonntag impft die Rodalber Hausarztpraxis von Georg und Heidi Stein am nächsten Sonntag, 12. Dezember, zwischen 17.30 und 20 Uhr im Protestantischen Gemeindehaus in Großsteinhausen, außerdem am Mittwoch, 7. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr, in ihrer Praxis in Kröppen. Kommen darf jeder ab zwölf, ohne Anmeldung. Schirmherr in Großsteinhausen ist Bürgermeister Volker Schmitt.

„Allen Über-30-Jährigen wird uneingeschränkt der Impfstoff Moderna angeboten. Möglich sind Erstimpfungen, aber auch die hierzulande viel gefragten Booster-Auffrischimpfung, wie sie frühestens nach vier Monaten Abstand zur zweiten Impfung möglich und empfohlen ist. Für Erstimpfungen sind ebenfalls Johnson&Johnson Impfungen möglich“, schreibt die Praxis, die darauf hinweist, dass Moderna den gleichen Impfschutz biete wie der von Biontech/Pfizer, der vorrangig Personen unter 30 angeboten werde.

Wer kann, sollte bereits zuhause die Angaben zu Vorerkrankungen und die Einverständniserklärung ausdrucken und ausfüllen. Sie sind im Internet unter hausarzt-rodalben.de zu finden.