Am Sonntag, 26. Juni, wird Brunnenfest gefeiert. So heißt in Dietrichingen das Dorffest. Laut Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang sind 50 Helfer im Einsatz.

Für dieses Jahr hat das Helferteam verschiedene Schnitzel-Varianten im Angebot – sei es als Wiener Art, mit Jäger- oder Rahmsoße, und dazu Pommes frites oder Bratkartoffeln und einen Beilagensalat. Fritten, Schwenker, rote und weiße Bratwürste sowie Currywurst stehen schon seit Jahren auf den Speisekarten des Brunnenfests: So wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Neu ist hingegen der Pfälzer Teller: „Es gibt kleine und große zur Auswahl. Entweder mit Bratwurst, Saumagen oder Leberknödel als kleine Portion mit Sauerkraut und Brot, oder als große Portion mit zwei Spezialitäten drauf“, weiß Ulrike Vogelgesang zu berichten.

Ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt

Das fast schon legendäre Dietrichinger Kuchenbuffet, das sich aus Kuchenspenden aus dem ganzen Dorf speist und auf eine alte Landfrauen-Tradition zurückgeht, ist am Nachmittag wieder am Start.

Das Fest am Sonntag beginnt um 11 Uhr im Zelt mit einem ökumenischen Gottesdienst, den der protestantische Hornbacher Pfarrer Daniel Seel und der katholische Diakon Paul Beyer aus der Großpfarrei Contwig gestalten. Nachmittags gibt es Kinderschminken am Brunnen, ehe die Feiern gegen 18 Uhr gemütlich ausklingen.