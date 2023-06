Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Claus Weber ist viel herumgekommen, ehe er in Bottenbach heimisch wurde. Messebesuche führten den Elektroinstallateur, der mit 22 Jahren seinen Meisterbrief in der Tasche hatte, bis ins nigerianische Lagos. Am Sonntag feiert er seinen 80 Geburtstag. Wo, das weiß er noch nicht.

Große Feiern lässt die Corona-Pandemie nicht zu, also macht sich der Jubilar mit seiner Frau Doris einen gemütlichen Tag. Weber ist als drittes von vier Kindern in Nürnberg zur Welt