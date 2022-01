Die Impfaktionen der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Stein werden mit einem Impftag am Samstag fortgesetzt. Dazu können auch Impfwillige ohne Termin kommen.

Einen großen Impftag kündigt die Gemeinschaftspraxis von Heidi Stein und Georg Stein für den kommenden Samstag an: Dann wird von 9 bis 16 Uhr im Rosanum in der Rodalber Neuhofstraße 1 gegen das Coronavirus geimpft. Wer am Wochenende einen Termin haben möchte, kann sich über die Homepage für den Samstag anmelden und erhält eine Terminbestätigung. Aber auch Personen ohne Termin können sich impfen lassen.

Darüber hinaus impft die Praxis weiterhin täglich zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Hauptpraxis in Rodalben ohne Termin. Auch nachmittags und abends gibt es ein solches Impfangebot: immer dienstags zwischen 17 und 19. Diese Angebot besteht seit April 2021 und wird auch aufrecht erhalten. Laut Praxis wird kein Patient abgewiesen, sodass teilweise bereits bis 23 Uhr geimpft wurde.

Auch Kinder bis elf Jahre werden geimpft

Neu hinzugekommen sind Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Sie sind möglich in den Sonderimpfsprechstunden an den Dienstagnachmittagen sowie am kommenden Samstag.

In Kröppen wird nach Rücksprache geimpft. Das geschieht in den allgemeinen Sprechstunden. Interessierte können sich per Telefon, Internet-Formular oder Mail (corona@hausarzt-rodalben.de) melden.