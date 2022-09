Beim siebten Wandertag der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land am Samstag wird die Eulenfelstour bei Eppenbrunn offiziell eröffnet. Diesmal gibt es zwar keinen Wettbewerb, aber niemand muss mit leeren Händen nach Hause gehen.

12,9 Kilometer ist die neue Tour lang. Sie ist mittelschwer, überwindet 208 Höhenmeter und führt über schmale Wege des Pfälzerwaldes durch eine abwechslungsreiche Natur an eindrucksvollen Felsformationen vorbei. Es ist ein zertifizierter Premiumweg. Seinen Höhepunkt hat er auf dem versteckten Felsplateau des Eulenfelsen mit seinen besonderen Aussichten. Die einzige Einkehrmöglichkeit ist das Wanderheim des Pfälzerwald-Vereins Hohe List, der seinen Sitz in Eppenbrunn hat. Das Wanderheim liegt auf der Hälfte der Strecke. Das PWV-Team hat sich auf einen verstärkten Andrang gerüstet.

Unterwegs erwarten die Teilnehmer Besonderheiten und Überraschungen. Der Weinhandel Hollerith aus Eppenbrunn steht mit einem Probierstand an der Strecke. Die „Eppenbrunner Eselstruppe“ ist dabei. Verzichtet wird laut Touristiker David Hoffmann diesmal auf einen Wettbewerb. Doch niemand müsse mit leeren Händen nach Hause gehen, denn zur Tour gibt es einen Anstecker.

Wer will, kann abkürzen

Verbandsbürgermeister Klaus Weber führt die Wanderung am Samstag, 24. September, an. Er setzt damit die Wandertage fort, die von seiner Vorgängerin Silvia Seebach initiiert worden waren. Die Gemeinde Eppenbrunn hat sich an der Organisation beteiligt. Um 10.30 Uhr geht es am Wanderparkplatz in der Neudorfstraße gegenüber dem Haus Waldesruh am Ortseingang aus Richtung Trulben kommend los. Nach der Mittagsrast an der Hohen List geht es auf den Rückweg über den Christkindelsfels zum vom Eppenbrunner Oliver Rinke nachgebauten Glockenbrunnen mit Glöckchen beim Eppenbrunner Klosterbrückel zum Ausgangspunkt. Ein gemeinsamer Abschluss ist laut Hoffmann nicht vorgesehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wem die 13 Kilometer zu lang sind, kann im Verlauf der Strecke an mehreren Stellen die Wanderung abkürzen. Wer will, kann auch eigene Verpflegung mitbringen.

Im Mai war beim sechten Wandertag der VG schon der Themenweg Schmugglerpfad Kröppen eingeweiht worden. Bei beiden Wegen hatte die Corona-Pandemie verhindert, dass sie nach ihrer Fertigstellung 2020 gleich eröffnet werden konnten.