Jedes Jahr eine Einwohnerversammlung hatte sich Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt beim Amtsantritt auf die Fahne geschrieben. Da hatte noch keiner mit Corona gerechnet. Am Samstag weicht die Gemeinde ins Internet aus.

Trotz der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie will Bürgermeister Schmitt sein Versprechen halten und die Weselberger, Zeselberger und Harsberger über die Schritte informieren, die die Gemeinde in diesem Jahr vorhat. Wegen des Versammlungsverbots lädt Schmitt für Samstag, 6. Februar, zu einer digitalen Bürgerversammlung ein. Auch übers vergangene Jahr will der Bürgermeister berichten. Bis Freitag können die Einwohner Fragen per E-Mail an ihren Bürgermeister stellen. Die will der Ortschef in der Versammlung beantworten. Während des digitalen Treffens können keine Fragen gestellt werden: Wer sich eingewählt hat, könne nicht auf sein Mikrofon zugreifen, so Schmitt.

Weselberger, die die digitale Bürgerversammlung live verfolgen möchten, können sich ab 17.45 Uhr einwählen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Wer Hilfe braucht, kann sich an Matthias Hauck (Telefon 06333/2768752) und Alfred Brämer (06375/5654) wenden.