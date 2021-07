Man könnte doch meinen, dass einem nach sieben Monate Zwangspause etwas fehlt. Nicht so in Münchweiler, wo am Donnerstag der Gemeinderat unerwartet ausfiel. Es waren schlicht nicht genügend Ratsmitglieder da. Der Gemeinderat besteht aus 16 CDU-Leuten und vier SPDlern. Von beiden Fraktionen waren jeweils 50 Prozent anwesend. Acht bei der CDU, zwei bei der SPD. Insgesamt müssten aber elf Personen an der Sitzung teilnehmen, damit das Gremium beschlussfähig ist. Es fehlte ein Mann oder eine Frau. Das wundert schon: Der Gemeinderat tagte schließlich zuletzt am 15. Dezember. Dass sich seitdem einiges an Tagesordnungspunkten ansammelt, dürfte auch einem Nicht-Mandatsträger aufgehen. „Die Sitzung kann leider nicht stattfinden. Es fehlt ein Gemeinderatsmitglied, damit wir beschlussfähig sind,“ zeigte sich Bürgermeister Timo Bäuerle sichtlich angesäuert. Einen neuen Termin will er – trotz Sommerferien – schnellstmöglichst anberaumen. Beschämend für die Gemeinderatsmitglieder: Es waren viele Zuhörer im Bürgerhaus anwesend. Kein gutes Vorbild für engagierte Kommunalpolitik. Fazit: Außer Spesen nichts gewesen? Nicht bei den Ratsmitgliedern. Keine Sitzung – kein Sitzungsgeld. Das haben sie sich (auch) selbst eingebrockt.