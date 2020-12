In den kommenden Tagen werden alle Bürger im Landkreis Südwestpfalz die Müll-Information für das Jahr 2021 in ihrem Briefkasten finden, teilte die Kreisverwaltung dieser Tage mit. Das ist nicht neu, werden die Informationen doch jedes Jahr um diese Zeit verschickt. Neu ist allerdings der Hinweis des Kreises, die angeschriebenen Bürger mögen die Infos doch bitte nicht ungelesen in die Blaue Tonne befördern.

Der Grund: Die Müll-Information wird laut Kreisverwaltung erstmals von der Deutschen Post als Postwurfspezial-Sendung an jeden Haushalt im Landkreis zugestellt. Das bedeutet, statt der persönlichen Anrede ist lediglich der Hinweis „Allgemeine Information – Bitte Zustellung an sämtliche Haushalte“ aufgedruckt. Das kennt man bisweilen von Werbung, und beim Kreis sieht man daher die Gefahr, dass das Schreiben ungeöffnet im Papiermüll landet.

Dabei beinhalten die Müll-Informationen doch unter anderem den Abfallkalender, auf dem die individuellen Abfuhrtermine der Tonnen und Säcke der angeschriebenen Adresse ersichtlich sind. Also: Aufmerksam die Post durchschauen, damit nicht in der Tonne landet, was wichtig für die Tonnen ist.