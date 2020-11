Die Anzahl derer, die Ehrenämter auf sich nehmen, wird ohnehin immer kleiner. In Zeiten der Corona-Pandemie wird es nun auch noch schwieriger, diese Ämter auszuüben. Das sieht man beispielsweise bei den Ratssitzungen, die aufgrund der Hygiene-Vorgaben ganz anders ablaufen. So am Dienstagabend, als Ortsbürgermeister Marco Maas den Schweixer Gemeinderat im unbeheizten großen Saal der Grenzlandhalle begrüßte: „Es ist 19.30 Uhr. Fangen wir an, sonst gibt es Erfrierungserscheinungen“. Zwei Verwaltungsmitarbeiter waren gekommen und die identische Anzahl an Pressevertretern. Neben dem Ortsbeigeordneten Andreas Lenker waren zudem noch vier Ratsmitglieder da, drei weitere Ratsmitglieder kränkelten leicht. Maas hatte sie daher sicherheitshalber gebeten, nicht zu kommen. Nachdem Beitragssachbearbeiter Patrick Betz die Sitzung rasch wieder verlassen konnte, verloren sich – in Jacken, Mäntel und Mützen gehüllt – gerade mal noch neun Personen im weiten Rund. Für sie wurde es mit fortschreitender Sitzungsdauer immer kälter, zwei Ratsfrauen zogen sich denn auch die Kapuze über. Wahrhaftig kein leichter Job für alle Beteiligten im Spätherbst dieses Corona-Jahres.