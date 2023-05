Wenn der Bürgermeister schon im Vorfeld ins Schwitzen kommt, ist klar, dass in Nünschweiler ein großes Ereignis ansteht. Am Pfingstmontag ist es soweit: Die Gemeinde Nünschweiler lädt wieder zum Bauern- und Gärtnermarkt in den Füllengarten ein (10.30 bis 17 Uhr).

Rund um die Mehrzweck- und die angrenzende Sängerhalle bauen die Marktbeschicker ihre Stände auf und bieten ihre Produkte und Waren an. In der Mehrzweckhalle gibt es wieder den Kunst- und Kreativmarkt.

38 Stände – zwei mehr, als im vergangenen Jahr – wurden für den Markt angemeldet. Die Nünschweilerer Vereine versorgen die Besucher mit Essen, Getränken, Kaffee und Kuchen. Auf der großen Wiese zwischen Halle und Sängerheim wird der Biergarten eröffnet, in dem natürlich auch Kaffee getrunken werden darf.

Der Markt hatte beim Re-Start im vergangenen Jahr, nach der Corona-Pause, nichts von seiner Anziehungskraft verloren, über 2500 Besucher wurden gezählt. Deshalb haben die Vereine die Essens- und Getränkeangebote aufgestockt, sagt Bürgermeister Jürgen Beil.

38 Anbieter werden erwartet

Beil ist zum zweiten Mal als Marktmeister gefordert. Im Vorfeld – abgesehen von den Absprachen mit den Beschickern – heißt das zum Beispiel, dass er sich um Beschilderung und ähnliche Aufgaben kümmern muss. Die große Bitte des Bürgermeisters lautet, dass Besucher ihr Fahrzeug idealerweise schon ein ganzes Stück entfernt vom Marktgeschehen abstellen oder mit dem Fahrrad zum Markttag kommen.

Der Nünschweilerer Bauern- und Gärtnermarkt ist ein Besuchermagnet, der Gäste aus der Region, aber auch aus dem Saarland und Frankreich anzieht. Beil freut sich, dass insgesamt 38 Anbieter den Weg nach Nünschweiler finden. Blumen, Stauden, Obst, Käse, Marmelade, Wein, Wurstspezialitäten Dekoartikel, Sommerhüte, Gürtel, Handarbeiten, Schmuck, Liköre, Gewürze, Essige, Öle können gekauft werden. Für jüngere Besucher gibt es eine Bastelstation, in der Halle gibt es Handarbeiten und Schmuck zu entdecken.