Weil die Nachfrage von Impfwilligen hoch ist, bietet die Hausarztpraxis Stein eine weitere Sonderimpfung ohne Termin an: am Mittwoch in Kröppen. In Vinningen testet die DLRG-Ortsgruppe nun wieder ohne Termin.

Die Rodalber Gemeinschaftspraxis von Heidi und Georg Stein bietet nach ihren Sonderimpfaktionen – am Samstag in ihrer Rodalber Praxis auf dem Neuhof und am Sonntag in der Tischtennishalle Riedelberg – nun auch am Sitz ihrer Zweigpraxis Kröppen eine weitere Sonderimpfaktion an. Die Nachfrage nach Auffrischimpfungen, den sogenannten Boostern, sei so groß, dass es ohne Sonderimpfaktionen nicht funktioniere, stellt die Hausärztin Heidi Stein fest, die aus Kröppen stammt. Geimpft wird im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde in der Kirchstraße 2, wo schon eine erste Sonderimpfaktion im Juni stattgefunden hatte.

Erstimpfung ab zwölf Jahre möglich

Bei der Impfaktion wird ein MRNA-Impfstoff verimpft (Biontech/Moderna). Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Erstimpfung kann ab zwölf Jahren, die Boosterimpfung ab 18 Jahren verabreicht werden. Zwischen der Zweit- und der Auffrischungsimpfung sollten nach der Empfehlung der Impfkommission fünf Monate liegen. Mitzubringen ist der Impfpass oder ein Ersatzdokument. Anmeldungen per WhatsApp sind unter Nummer 01525 3474391 möglich.

DLRG-Ortsgruppe testet wieder ohne Termin

Die Booster-Impfung ersetzt in Rheinland-Pfalz die etwa für Gaststättenbesuche erforderlichen zusätzlichen Tests.

Die DLRG-Ortsgruppe Vinningen hat nach den verschärften Coronabestimmungen ihre Testtätigkeit wieder aufgenommen. Mitglieder testen ohne Termin in der Vinninger Felsalbhalle in der Felsalbstraße 2 mit Ausnahme des Samstags täglich von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.