Die Holzpreise explodieren. Weltweit. Ein gutes Geschäft für Waldbesitzer, vermutet der Laie. Das ist es aber mitnichten. „Ich schlage derzeit kein Holz ein, das lohnt sich nicht“, sagt Willi Rapp, Vorsitzender des Waldbauvereins Rauhberg, der Gemarkungen in den Verbandsgemeinden Hauenstein und Rodalben betreut. Und er ist nicht der Einzige.

Die deutsche Forstwirtschaft sieht sich angesichts stark steigender internationaler Holzpreise benachteiligt und hat zu Gegenmaßnahmen aufgerufen. Das vermeldete kürzlich „Spiegel Online“. Das Nachrichtenmagazin zitierte Georg Schirmbeck, den Präsidenten des Deutsche Forstwirtschaftsrates, der die Waldbesitzer zum Sägestreik aufrief: „Stoppt das Sägen, lasst die Bäume stehen.“ Er sehe keine andere Möglichkeit mehr, denn die deutschen Waldbauern würden kein Stück von den steigenden Preisen profitieren.

„Ich kann Herrn Schirmbeck nur hundertprozentig zustimmen“, sagt Willi Rapp. Dessen Aufruf hätte es allerdings nicht bedurft, Rapp hatte die Entscheidung, den Holzeinschlag in seinem Wald vorläufig zu stoppen, schon vor einiger Zeit getroffen. Genau wie viele andere Mitglieder im Waldbauverein Rauhberg. Der Verein betreut insbesondere die Gemarkungen Wilgartswiesen, Spirkelbach, Hauenstein, Hinterweidenthal, Münchweiler, Merzalben und Leimen. „Wilgartswiesen gehört zu den zehn größten Waldbaugemeinden in Deutschland. Dort hat der Gemeinderat beschlossen, den Holzeinschlag ganz einzustellen, da die Holzpreise am Boden liegen“, verdeutlicht Rapp die Problematik.

Deutsches Holz ist international begehrt

Hintergrund der Drohung des Präsidenten des Forstwirtschaftsrates sind die zuletzt stark gestiegenen Preise für Schnittholz auf dem Weltmarkt. Das Holz wird vor allem nach Nordamerika und China exportiert, wo die Baubranche einen Boom erlebt. „Dort werden enorme Summen für Schnittholz gezahlt“, bestätigt Thomas Kopp von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Kopp ist bei der Zentralstelle der Forstverwaltungen in der Abteilung Holzvermarktung beschäftigt. Er beobachtet den weltweiten Markt für Schnittholz. Holz aus deutschen Wäldern ist international begehrt, sehr zum Leidwesen der holzverarbeitenden Handwerksbetriebe in der Bundesrepublik. Denn hier wird es langsam knapp, nicht nur Zimmerleute und Schreiner klagen über die hohen Preise. „Die Preise haben sich teilweise mehr als verdoppelt“, bestätigt Ludwig Schultz, Obermeister der Zimmerer-Innung der Südpfalz. Kostete vor einem Jahr der Kubikmeter Bauholz noch 350 Euro, liege der Preis nun bei 650 Euro, so Schultz.

Um es klar zu sagen: Holz ist eigentlich genug da. „Wir haben in den vergangenen Jahren so viel Holz geliefert, dass die Sägewerke an ihre Grenzen gestoßen sind“, sagt Kopp. Die Forstämter waren gezwungen, mehr Holz zu liefern, als ihnen lieb war. Grund war die Borkenkäferplage der vergangenen Jahre. Ist ein Baum mit dem Schädling befallen, muss er schnellstmöglich aus dem Wald entfernt werden. Denn die Borkenkäfer breiten sich rasend schnell aus. Ihre bevorzugte Beute sind Fichten und Kiefern.

Preis deckt gerade die Harvester-Kosten

Dass die Sägewerke in den vergangenen Jahren so leicht an Holz gekommen sind, ist die Ursache für die Probleme der Waldbauern. „Wir sind den großen Sägewerken total ausgeliefert, die bestimmen die Preise und führen die Waldbesitzer mit dem Ring durch die Arena“, ärgert sich Willi Rapp. Vor 2018 habe er für einen Festmeter Schnittholz 180 Euro bekommen. Zuletzt hätten die Sägewerke dafür nur noch 28 bis 30 Euro angeboten. Holz, das im Wald stehe, müsse geerntet und gepoltert, also: gestapelt werden. Dafür werden Holzvollernter, die sogenannten Harvester, eingesetzt. „Pro Festmeter kostet uns das 25 bis 30 Euro, wenn ich dann von den Sägewerken nur knapp 30 Euro für den Festmeter bekomme, dann ist das ein Witz“, so Rapp. Dann könne er die Bäume auch gleich stehenlassen.

Der Sommer 2018 war heiß, das ideale Wetter für den Borkenkäfer. In diesem Jahr begann die Plage. 2019 und 2020 waren ähnlich heiß und trocken, das Problem verschärfte sich. In diesen Jahren begann auch der Preisverfall. Nicht nur bei den Baumstämmen. Die Wipfel der Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind, müssen komplett entfernt werden. Verbrennen darf man die Äste nicht. Es gibt Firmen, die darauf spezialisiert sind, aus den Ästen Hackschnitzel herzustellen. Früher konnten die Waldbesitzer damit noch ein paar Euro verdienen. „Vor zwei, drei Jahren haben wir dann die Container für den Abfall wenigstens noch kostenlos hingestellt bekommen“, erzählt Rapp. Im vergangenen Jahr habe er dann für einen Container 200 Euro zahlen müssen.

Betriebe beschweren sich

Derzeit erreichen Rapp und die anderen Waldbesitzer Anrufe von verärgerten Zimmerleuten und Schreinern. „Die geben uns die Schuld und fordern uns auf, Holz zu liefern. Aber wir sind nicht schuld. Wir müssen halt nur auch irgendwie Geld verdienen“, betont Rapp. In dieser Woche erhielt Rapp ein Angebot von einem großen Sägewerk: 65 bis 75 Euro für einen Festmeter frisches Fichtenholz. „Das ist mit Sicherheit nur ein Lockangebot“, sagt Rapp. Der April sei ungewöhnlich kühl und nass gewesen, ein Wetter, das der Borkenkäfer ganz und gar nicht mag. Mindestens 20, besser noch 25 Grad brauchen die Tierchen, um sich wohlzufühlen. „Wenn es in den nächsten Tagen wärmer wird, dann fliegen die Borkenkäfer. Dann haben wir ganz schnell wieder dieselben Probleme wie in den vergangenen Jahren“, meint der Vorsitzende des Waldbauvereins. Auf das Lockangebot will er deshalb nicht eingehen.