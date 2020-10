Bereits im Jahre 2011 wurde vom SWR-Fernsehen in seiner liebevollen und sehenswerten Sendung mit Ortsporträts die Kirchstraße von Bottenbach vorgestellt. Nun weilten die Leute vom SWR am 9. und 10. Oktober abermals zu Dreharbeiten in Bottenbach. Der dadurch entstandene Beitrag über die Dorfromantik in der kleinen Mittelgasse mit gerade einmal fünf Wohnhäusern inklusive einem Bauernhof ist am Freitag ab 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz zu sehen.

Der SWR hatte eine typische Dorfstraße gesucht, durchaus noch etwas landwirtschaftlich geprägt, mit interessanten Berichtmöglichkeiten über die Anwohner. Bei der Mittelgasse handelt es sich um eine solche Dorfstraße mit reichlich Vergangenheit. Viele Jahrzehnte war in ihr die zentrale Milchannahmestelle der Molkerei, das sogenannte „Milchhaus“ beheimatet. Die Milchviehbetriebe hatten in früheren Zeiten keine eigene Kühlmöglichkeit. Deshalb musste die Milch jeden Morgen und Abend zum Milchhaus gebracht werden. In den 50er Jahren gab es in Bottenbach über 25 landwirtschaftliche Betriebe mit Milchkühen. Das Milchhaus war die zentrale Anlaufstelle, an der es auch zum Austausch der aktuellen Neuigkeiten aus dem Dorf und darüber hinaus kam.

Die Zeiten, wo die Bauern hier ihre Milch ablieferten, sind zwar längst vorbei. Aber immerhin hat die Mittelgasse noch einen Bauernhof – dessen Milch aber nach China transportiert wird. Der Kurzfilm ist auch schon jetzt online zu sehen.