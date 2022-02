Unbekannte haben an einem Feldrand bei Busenberg 400 Kilo Müll entsorgt. Dabei handelte es sich überwiegend um Müll aus der Pflege. Aber auch ein auffälliges Akkordeon wurde gefunden.

„Es ist unerträglich, was wir gerade in den letzten Wochen vermehrt vorfinden“, stimmt Landrätin Susanne Ganster den zahlreichen verantwortungsbewussten Bürgern zu, die sich an die Umweltabteilung der Kreisverwaltung wenden oder sich einfach nur darüber entrüsten. Einzelne Bürger sind sich aber offenbar nicht bewusst, was sie mit ihrer illegalen Entsorgung anrichten: Ob unter Umweltgesichtspunkten oder touristisch betrachtet, schadet es der Natur in der wir leben und damit uns allen. Letztlich handelt es sich zudem um eine grobe Ordnungswidrigkeit oder eventuell sogar um eine Straftat, die geahndet wird.

Damit dies gelingt, muss der Verwaltung bekannt sein, wer den Müll illegal abgelagert hat. Zuletzt konnte dies bei einer großen Ablagerung in Pirmasens-Land ermittelt werden. Allerdings können die oft sehr aufwendigen Ermittlungen nicht immer erfolgreich abgeschlossen werden. Dann muss der betroffene Grundstückseigentümer die Kosten der Entsorgung samt Transport bezahlen.

Gebrauchte Erwachsenen-Windeln

Besonders auffällig wurden zuletzt in Busenberg größere Abfallmengen am Feldrand entsorgt. Dabei handelte es sich teilweise um Abfall aus der Pflege, unter anderem fanden sich benutzte Erwachsenen-Windeln, Einweghandschuhe, Urinflaschen und dergleichen am Feldrand. Die Kreisverwaltung musste rund 400 Kilogramm Müll entfernen. Auch ein auffälliges Akkordeon wurde hier entsorgt.

„Hoffentlich lässt sich der Verursacher im Sinne der Gemeinschaft ermitteln“, sagt Klaus Weber, Leiter der Umweltabteilung. Er setzt darauf, dass diese Details zum Verursacher führen. Gefunden wurde der Müll hinter dem Ortsausgang in Richtung Bad Bergzabern. Dort geht am ersten Feldkreuz rechts ein Wirtschaftsweg ab, an dem der Müll abgeladen wurde.

Maßweiler räumt auf

Im Fall einer Ablagerung in Maßweiler an der Keltendusche ist die Kreisverwaltung bereits weitergekommen. Ein Bürger, der sich auch an die Zeitung gewandt hatte, führte Mitarbeiter der Verwaltung zur Fundstelle. Die Umweltabteilung wähnte den Müll bereits als entsorgt. Denn sie hatte auf seine ersten Hinweise bereits in der Nähe dieser Stelle Müll gefunden und selbst beseitigt. Die angesprochene Stelle war so unzugänglich, dass es nochmals ortskundiger Hilfe bedurfte, um den Müll zu finden. Weiterhin unterstützt hier die Ortsgemeinde Maßweiler mit ihren Umwelt- und Müllsammelaktionen die Beseitigung.