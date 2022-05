Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben erstellt aktuell ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Man will sich für die zunehmenden Starkregenereignisse rüsten, die zu lokalen Überflutungen führen können.

Bürger sollen ihre Erfahrungen einbringen, denn sie wissen, wo sich Wasser sammelt und wo Abhilfe geschaffen werden muss. Das Ingenieurbüro Dilger bietet zurzeit Bürgerbeteiligungsgespräche in den Ortsgemeinden an. Deren erstes – für Maßweiler – findet am Donnerstagabend, 12. Mai, 17 Uhr, im Bürgerhaus in Maßweiler statt.

Zwei weitere Termine sind für Dienstag, 17. Mai, 18.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Reifenberg und für Donnerstag, 19. Mai, 18.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus Schmitshausen anberaumt.

Informationen über Starkregen

Bei den Gesprächen dürfen Bürger über Bereiche in der Ortslage mitreden, die bei Starkregen besonders betroffen sind. Die Ergebnisse von Ortsbegehungen werden vorgestellt; dazu gibt es allgemeine Informationen zu den Themen Hochwasser und Starkregen. Über Versicherungsmöglichkeiten wird informiert und auch darüber, wie privat vorgesorgt werden kann.