Die Pfalzwerke arbeiten am Dienstag in Lemberg am Stromnetz. Betroffen sind Schul-, Hüttel-, Haupt-, Sang-, Elisen- und Glashütter Straße. Dort kann es zwischen 8 und 16 Uhr zu Stromausfällen kommen.

Die Pfalzwerke wollen das Stromnetz in Lemberg warten. Zwar soll ein Notstromaggregat die Versorgung gewährleisten, doch nach Auskunft des Unternehmens kann es in den betroffenen Bereichen trotzdem kurzzeitig zu Ausfällen kommen. Strom aus Eigenerzeugung könne während der Arbeiten nicht eingespeist werden.

Die Lemberger sollen empfindliche Geräte schützen, indem sie Computer, Fernseher oder Telefonanlagen über Tag vom Netz trennen und die Elektronik erst wieder zuschalten, wenn die regelmäßige Stromversorgung wieder hergestellt ist. Bei Heizungen, Antennen oder Durchlauferhitzern soll die Steuersicherung ausgeschaltet werden.