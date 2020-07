Wegen der Corona-Pandemie hat der DRK-Ortsverein Oberauerbach seine Blutspendenaktionen in die Konrad-Loschky-Halle nach Battweiler verlagert. So kann den Abstandsvorgaben Rechnung getragen werden. Der erste Spendetermin ist am Dienstag, 28. Juli, von 17 bis 20 Uhr. Weitere Termine sind am 2. Oktober und 11. Dezember.

In Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst West führt der Ortsverein Oberauerbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Dienstag wieder eine Blutspendeaktion durch. Aber nicht wie gewohnt im Bürgerhaus, sondern in der Konrad Loschky-Halle, Schulstraße 3, in Battweiler. Dort können sechs bis sieben Betten zur Abnahme von 500 Milliliter Blut und die gleiche Anzahl von Liegen für die anschließende Ruhe- und Kontrollphase problemlos aufgestellt werden.

Wie Thomas Kiefer vom DRK Oberauerbach betont, sind wegen Corona die Blutvorräte knapper geworden. Dies liege nicht an einer nachgelassenen Spendenbereitschaft. Das Problem sei vielmehr der Wegfall der üblichen Spendenmöglichkeiten, etwa an Hochschulen und in Firmen. Auch sei der Einsatz der mobilen Blutspendefahrzeugen eingeschränkt. „In der Sommerzeit sind die Blutkonserven generell knapp“, erklärt der Ehrenamtliche. „Trotzdem passieren in dieser Zeit Unfälle.“ Wer Blut spenden möchte, solle einfach vorbeikommen. Vor Ort seien Lotsen, die auf Einhaltung der Abstandsauflage achteten.

Kiefer: „Diesmal gibt es kein Essen und Trinken. Eine Bewirtung ist uns untersagt. Es gibt aber ein Lunchpaket und ein Dankeschön.“ Ein weiterer Unterschied sei, dass jeder Spender die Hände waschen und desinfizieren müsse. Und für jeden Spender wie auch für jeden Mitarbeiter sei ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.

Laut dem ersten Ortsbeigeordneten Stefan Hlava war die Gemeinde gleich bereit, geeignete Räume zum Blutspenden zur Verfügung zu stellen. „Als die Anfrage kam, waren die Einschränkungen drastisch. Die Halle dürfte nicht genutzt werden. Sport war nicht möglich“, so Hlava. Dies habe sich nun geändert. Seinerzeit habe das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Halle abgenommen und für geeignet befunden – falls die Hygienestandards des Robert-Koch-Instituts (RKI) eingehalten werden. Das RKI hat wiederholt aufgerufen, dass alle, die sich gesund und fit fühlen, weiter zur Blut- oder Plasmaspende gehen.