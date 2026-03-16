Zwei besondere Helfer hatten die 17 Erwachsenen und sechs Kinder beim Umwelttag in Althornbach am Samstag: Zwei jugendliche Handballer des SV 64 beteiligten sich an der Müllsammelaktion. Nach Angaben von Maximilian Seis wollten die beiden damit Wiedergutmachung leisten. Der Verein hatte im Dezember seine Weihnachtsfeier im Althornbacher Bürgerhaus gefeiert. Dabei seien mehrere Jugendliche nicht nur durchs Dorf gelaufen, um Klingelmännchen zu spielen, sondern hätten auch Eier an Hauswände geworfen. „Sie waren die Einzigen aus der Gruppe, die es zugaben und Reue zeigten“, sagte Seis, der den Sammeltraktor mit Anhänger fuhr. Bei der Müllsuche in und um Althornbach fanden die Teilnehmer unter anderem gefüllte Hundekotbeutel, alte Reifen, Plastikfolie, Flaschen, Dosen und Schilder.