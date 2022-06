Die Gemeinde Althornbach feiert dieses Wochenende ihren 750. Geburtstag. Los geht es am Freitagabend mit einem offiziellen Festakt im Bürgerhaus (19.30 Uhr). Höhepunkt wird jedoch der historische Festumzug am Sonntagnachmittag sein.

Am Freitag, 19.30 Uhr, findet im Bürgerhaus der offizielle Festakt statt. Am Samstag spielt ab 20 Uhr der deutsch-amerikanische Musiker Chris Jackson. Sein Repertoire: Hits der 70er Jahre bis heute. Höhepunkt des Festwochenendes wird jedoch der Sonntag sein. Um 10 Uhr wird mit einem Freiluft-Gottesdienst vorm Bürgerhaus gestartet, anschließend gibt es Mittagessen. Ab 14 Uhr dann wird ein historischer Festumzug durch die Straßen Althornbachs ziehen. Bei der Parade laufen jede Menge Vereine und örtliche Institutionen mit und zeigen bildlich die Geschichte des Dorfes auf. Nachmittags um 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus.

Aus Hornbach wird Althornbach

1272 wurde Althornbach zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Viele Zeugnisse der Geschichte sind über die Jahrhunderte hinweg jedoch verlorengegangen, etwa durch Kriege und Plünderungen. Zum Zeitpunkt der ersten urkundlichen Erwähnung war das Dorf wohl schon einige 100 Jahre alt – die Vermutung liegt also nah, dass die 1000-Jahre-Marke durchaus geknackt sein könnte. Allerdings trug Althornbach damals den Namen Hornbach, angelehnt an den vorüberfließenden Bach. Die Klosterstadt hieß damals Gamundias, im Jahr 1000 änderte Gamundias seinen Namen in Hornbach, das damalige Hornbach wurde zu Althornbach.

Sprung in der Dorfgeschichte: Auch die Französische Revolution von 1789 machte vor Althornbach nicht Halt. Die Folge: Die Pfalz wurde französisch bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Und auch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts prägten die Geschichte Althornbachs, warfen das Dorf weit zurück. Nach dem Krieg wurde im September 1946 erstmals wieder ein Bürgermeister gewählt. Bis 1972 blieb die Gemeinde unabhängig, ehe mit der Verwaltungsreform die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gegründet wurde.

Große Veränderungen in den vergangenen 50 Jahren

Durch die Zugehörigkeit zur Verbandsgemeinde hat sich das Bild Althornbachs enorm verändert – binnen 50 Jahren: Kanalbau, Erneuerung aller Straßen, Befestigung alter Gehwege, Neubaugebiete, ein Bürgerhaus, Spielplätze, Digitalisierung sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten wurden durchgesetzt.

Die Ursprünge des Dorfes zwischen Rimschweiler und Hornbach sind in der Festschrift zum 750-jährigen Bestehen nachzulesen. Diese Festschrift ist Teil des Dorfjubiläums, sie wurde an alle Althornbacher Haushalte verteilt, in ihr ist die Geschichte des Dorfes aufgeführt. Ebenso gibt es Texte zu den Vereinen, historische Dokumente und Bilder von früher, denen neue gegenübergestellt sind.