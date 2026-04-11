Der Krähenberger Altglasexpress kommt ins Fernsehen. 13 Kinder und Jugendliche sind für den Kika-Award nominiert.

„Der Kika hat uns angerufen und gefragt, ob wir mitmachen wollen. Jetzt haben wir erfahren, dass wir unter den Top drei gelandet sind“, erzählt Ida Kau, wie der Altglasexpress zur Nominierung beim diesjährigen Kika-Award gekommen ist. Bis zum 24. April kann jeder im Internet für die Krähenberger Jugendtruppe abstimmen. Am 24. April wird der Kika-Award dann in einer Liveshow vergeben. Dort tritt auch der Altglasexpress auf. „Wir fahren mit 22 Leuten nach Köln, übernachten dort auch“, kündigt Kau an.

„In erster Linie sind wir unglaublich stolz auf uns“, freut sich Kau über die Nominierung. Seit 2019 sammeln die jungen Umweltschützer an jedem ersten Samstag im Monat mit ihren drei Bollerwagen das Altglas der Krähenberger ein und entsorgen es fachgerecht. Als Dank erhalten sie von den Dorfbewohnern kleine Geschenke oder Spenden, die sie an gemeinnützige Organisationen in der Region weitergeben – etwa das Ronald-McDonald-Haus, die Wildtierstation Tierart in Maßweiler und den Gnadenhof in Gerhardsbrunn.

Altglasexpress überregional bekannt

Dass der Altglasexpress überregional eine derartige Bekanntheit erlangt hat, hätte Kau niemals gedacht. „Wir waren auch nie darauf aus, irgendwelche Preise zu bekommen“, ergänzt sie. Aktuell gehören dem Altglasexpress 13 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren an. Im beschaulichen Krähenberg ist die Gruppe mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Kau: „Gerade die Älteren freuen sich immer, wenn wir kommen.“

Die Entstehung des Altglasexpresses war dabei eher ein Zufall. Alles begann, als Clemens Kau mit einem Bollerwagen loszog, um das Altglas seiner Familie zum Container zu bringen. Irgendwann sammelte er dann noch das Altglas seiner Großtante ein, später kamen Freunde mit ihrem Altglas hinzu. Für ihr ehrenamtliches Engagement haben die Kinder und Jugendlichen schon mehrere Preise abgeräumt, etwa beim Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“. Und die Truppe war auch schon einmal im Fernsehen: 2021 hat der Südwestrundfunk einen Beitrag über den Altglasexpress gedreht.

Kika-Award

Die Stimme für den Altglasexpress beim Kika-Award kann man im Internet unter voting.kika.de abgeben. Bei der Vorauswahl muss man auf den Reiter „Engagement“ klicken, anschließend kann man den Altglasexpress auswählen. Man kann auch mehrmals abstimmen.