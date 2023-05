Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo vor kurzem noch der Verfall die Oberhand hatte, steht nun ein echtes Schmuckstück. Zweieinhalb Jahre lang hat Dirk Eichberger das denkmalgeschützte Hedwigshaus saniert, dort Fremdenzimmer und ein Café eingerichtet. Am Sonntag konnte endlich gefeiert werden, mit den ersten Gästen im neu eröffneten Biergarten.

Am Wochenende war es so weit: Das Lokal „Café und Biergarten Hedwigshaus 1810“ hat eröffnet. Bauherr Dirk Eichberger, zugleich Ortsbürgermeister in Erlenbach, atmete