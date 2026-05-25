Die Köhlerfreunde in Ludwigswinkel erhalten ein altes Handwerk: In einem Meiler stellen sie einmal im Jahr Holzkohle auf traditionelle Art her. Was Besucher erwartet.

Vom 27. Mai bis 7. Juni wird es im Wald bei der Freizeitanlage Birkenfeld, am Eingang des Skulpturenpfads, wieder qualmen. Der Verein Köhlerfreunde Schwarzbrenner lädt zur Köhlerwoche ein.

Das Köhlerhandwerk, also das Herstellen von Holzkohle, hat im Wasgau eine lange Tradition. Bereits in vergangenen Jahrhunderten waren hier in den grenznahen Orten Köhler damit beschäftigt, Holzkohle herzustellen. Meist wurde sie für das Gienanth-Eisenwerk in Schönau verwendet. Die Köhlerfreunde aus Ludwigswinkel haben es sich zur Aufgabe gemacht, das alte Handwerk zu erhalten und Besuchern zu präsentieren, damit es nicht in Vergessenheit gerät.

40 Ster Holz ergeben 3,5 Tonnen Holzkohle

Im Jahr 2016 hatte die Gruppe den ersten Versuch gestartet. Daraus entstand letztlich der heutige Verein. Die Mitglieder fühlen sich dem Traditionshandwerk verpflichtet und wollen das alte Wissen bewahren. Besonders zu Beginn gab es vieles zu lernen. Anfangs wurden die Männer von Köhler Franz Kopf unterstützt, der lange Jahre den Meiler in Petersbächel betreut hatte. Heute haben die Schwarzbrenner viel Erfahrung und wissen genau, was sie tun.

Die eigentliche Arbeit beginnt schon mehrere Wochen vor dem Anzünden. Das Holz wird geschlagen und gespalten: 40 Ster werden benötigt, um etwa 3,5 Tonnen feine Buchenholzkohle zu gewinnen. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Ist das Holz fachmännisch gestapelt, muss eine Wiese gefunden werden, bei der man die Grasnarbe abtragen kann, um den Meiler später zu bedecken.

Viel Besuch am Meiler

Am Mittwoch, 27. Mai, ist es wieder soweit: Der Kohlenmeiler ist fertig errichtet, wird feierlich mit einem Köhlerschnaps getauft und dann entzündet. Ab dann spielt sich ein großer Teil des Familienlebens der Köhlerfreunde im Wald ab. Der Meiler muss rund um die Uhr bewacht werden, denn er darf nur rauchen, keinesfalls brennen.

In diesen Tagen erhalten die Köhlerfreunde viel Besuch von Neugierigen, Kindertagesstätten und Schulklassen. Rund um den Meiler gibt es Bewirtung und Livemusik. Am Samstag, 30. Mai, bewirten der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und die Sportfischer die Besucher. Am Donnerstag, 4. Juni, beginnt um 11 Uhr das Flammkuchenfest des Sportvereins. Am Samstag, 6. Juni, gibt es Burger und Musik der Band Wood Rock. Wenn nach zehn Tagen der Meiler geöffnet wird, kann man die Holzkohle bei den Köhlerfreunden kaufen.