Der Abriss des ehemaligen Spar- und Edeka-Einkaufsmarktes ist in vollem Gange. Dort soll im dritten Quartal des Jahres 2021 ein neuer Penny-Markt entstehen.

Mitte August startete die Entkernung des Gebäudekomplexes. Nach einer einwöchigen Unterbrechung konnten diese Arbeiten Ende des Monats August beendet werden, so dass man ab September mit dem Abriss begann.

Seit ein paar Tagen ist der Fortschritt der Abrissarbeiten am angebauten Gebäude, in dem sich das Hauptgebäude des ehemaligen Einkaufsmarktes befand, gut zu erkennen. In den nächsten Tagen wird auch der Abriss des Ursprunggebäudes, in dem in früheren Jahren ein Kino untergebracht war, vollzogen. Danach folgen die Erd- und Rohbauarbeiten.

Penny will hier einen Neubau errichten, in dem sich der – aus der Nähe umziehende – Penny-Markt sowie eine Bäckereifläche befinden werden.