Für den Erhalt der beiden im Bereich der alten Schule stehenden Linden macht sich Katharina Pfau vom hiesigen Natur- und Vogelschutzverein stark.

In der Ratssitzung am Montag regte die Schriftführerin des Vereins in der Einwohnerfragestunde an, die beiden Linden „Kaiser Ludwig“ und „König Max Joseph“ zu erhalten. „Bei dem stattlichen Alter könnte man sich darüber Gedanken machen. Sie gehören zur Geschichte von Ruppertsweiler“, merkte sie an. Der Ortschronik zufolge seien die Bäume fast 119 Jahre alt und genössen von daher das „Recht“ auf Denkmalschutz wie die „Alte Schule“. Eine entsprechende Anregung habe der Verein bereits der unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung gegeben. Pfaus Fazit: „Sie sind auf alle Fälle schützenswert“. Gepflanzt wurden die stattlichen Linden zum Anlass der Einweihung des Schulhauses in Jahr 1903.