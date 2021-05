Die Innenarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler-Fröschen sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Wie im Inneren wird auch bei der Gestaltung des Dorfplatzes zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Spielscheune der Denkmalpflege Rechnung getragen. Dafür wurden alte Bilder zurate gezogen, die das Gebäude zeigen, als es noch als Forsthaus diente.

Angedacht sind beispielsweise Sandsteinstelen, die den Dorfplatz zur Hauptstraße hin abgrenzen. Diese werden mit Beleuchtung versehen. Das macht sie moderner und gibt ihnen eine Funktion. Gleiches gilt für eine Sandsteinmauer, die auf Bildern im oberen Eingangsbereich zu sehen ist. Sie wird wieder errichtet und soll dann auch als Sitzfläche dienen. „Diese Anregung haben wir aufgegriffen“, erläuterte Hans-Jürgen Schuck vom Planungsteam Südwest am Dienstag dem Gemeinderat.

Dank Lifter wird Platz barrierefrei

Der Rat entschied, wie der Dorfplatz künftig aussehen soll, um mit dem Dorfgemeinschaftshaus, der Spielscheune und dem an den Dorfplatz angrenzenden Mehrgenerationenplatz in Einklang zu sein. Barrierefrei und für die Feuerwehr problemlos erreichbar – das waren technische Voraussetzungen. Weil der Höhenunterschied zwischen Dorf- und Mehrgenerationenplatz etwa fünf Meter beträgt, wird die Barrierefreiheit mithilfe eines Lifters hergestellt, der ähnlich wie ein Treppenlifter funktioniert. Wer gehbehindert ist, erhält einen Zugangsschlüssel und kann sich auf die Plattform begeben, um sich sanft zwischen den Plätzen rauf respektive runter zu bewegen. Dieser Lifter wird im Bereich der Mauer angebracht.

Um der Feuerwehr die Zufahrt zum Mehrgenerationenplatz zu ermöglichen, muss die Auslauffläche rund um die Außenrutsche an der Spielscheune etwas zurückgebaut werden. „Sie entspricht auch danach noch allen gesetzlichen Vorgaben“, unterstrich Schuck. Rutschen wird also weiter problemlos möglich sein.

Sandsteinstele wird versetzt

Bei der Planung wurde bereits Wasser- und Elektroanschlüsse berücksichtigt, weil auf dieser Fläche Veranstaltungen stattfinden sollen. Es werden auch Sonnensegel eingeplant, um den Platz im Bedarfsfall beschatten zu können. Auch am Dorfplatz wird mit Sandstein gearbeitet. „Wir wollen den Platz analog zu der Freifläche auf der anderen Seite des Dorfgemeinschaftshauses gestalten, über die der Rat ja bereits entschieden hat“, sagte Thomas Schatton von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde zur Grundidee. Die bereits vorhandene Sandsteinstele, die die Partnerschaft mit Presles dokumentiert, bleibt erhalten und wird etwas versetzt, erläuterte Schuck.

Planung für Mehrgenerationenplatz laufen

Am Anbau des Dorfgemeinschaftshauses wird eine Holzterrasse angelegt. Diese eröffnet den Blick auf den Mehrgenerationenplatz. Terrassiert darunter wird bereits die erste Spielfläche für Kinder angelegt. Wie der Mehrgenerationenplatz aussehen wird – mit Grillstelle, Spielgeräten und Sitzgelegenheiten –, hat der Gemeinderat bereits entschieden. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Stadt und Natur werde wohl im September so weit sein, dass ausgeschrieben werden kann. Es sei klar, dass zunächst der Mehrgenerationenplatz angelegt werden muss, ehe der Dorfplatz endgültig hergestellt wird, sagte Schuck. Denn das für den Bau des Mehrgenerationenplatzes benötigte schwere Gerät soll dann nicht über den neuen Dorfplatz rollen. Was die Fertigstellung anbelangt, blieb Schuck zurückhaltend. Neben dem Wetter und der Auftragslage bei Unternehmen komme nun der Faktor Corona als mögliche Unwägbarkeit ins Spiel.

Beschlossen hat der Rat, dass im zweiten, kleineren Innenhof eine moderne, schlicht gestaltete, aber mit sehr guten Leuchteigenschaften versehene vier Meter hohe Lampe für die notwendige Ausleuchtung sorgen soll. Kosten: 3300 Euro. Die Waschtische in den Sanitärräumen werden aufgewertet und in eine Eichenplatte eingelassen. Den Mehrkosten von 7000 Euro stimmte der Rat zu. Ebenso dem Anstrich der sichtbaren Dachschalung (2600 Euro).

Und dann war da noch …

... die Frage von Thomas Schatton von der Verbandsgemeinde, die da lautete: „Was gibt es noch zur Lampe zu sagen?“ Zuvor hatte Schatton alle technischen Vorzüge der für den Innenhof vorgesehenen Lampe erläutert. „Sie macht Licht“, antwortete Hans-Jürgen Schuck vom Planungsteam zur vermeintlich wichtigsten Funktion der Lampe, die nicht vergessen werden sollte. Dass das in manchen Fällen nicht das Wichtigste an einer Lampe ist, machte Ratsmitglied Jürgen Käfer (FWG) deutlich. „Kann man sich daran auch mal gut festhalten?“, fragte er. Alle, die bei einer Festivität schon mal zu tief ins Glas geschaut hatten, erinnerten sich schmunzelnd daran, dass Halt geben in mancher Situation tatsächlich die wichtigste Funktion einer Lampe sein kann.