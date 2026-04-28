Der SC Weselberg bringt den Kampf von Senioren gegen eine Altenheim-Leiterin auf die Bühne. Bei zahlreichen Pointen wird dem Publikum schnell klar: „Alte Eisen rosten nicht.“

Wenn sich Theaterbesucher gefühlt selbst als Bewohner eines Seniorenheims wiederfinden, hat das Ensemble alles richtig gemacht. Das ist der Theatergruppe des SC Weselberg im Harsberger Bürgerhaus bereits zweimal gelungen. Schon nach wenigen Minuten hatte Henriette Schütthuhn (Anna Förster), resolute und zynische Leiterin des Seniorenheims, nicht nur die Bewohner, sondern auch die Theatergäste im Griff. Ein ängstliches „Ooh“ im Publikum, wenn sie die Bühne betrat, eine angedeutete Schweigegeste – und der Saal verstummte, um gleich darauf über die eigene Reaktion wieder loszuprusten. Vor dieser Heimleiterin hätten sogar die ärgsten Bond-Bösewichte Reißaus genommen.

Die Lachmuskeln wurden bereits strapaziert, bevor sich der Vorhang – zugleich Tür zum Seniorenheim – öffnete. Frau Pieper (Regina Zimmermann, auch für die pointierte Regie verantwortlich) und Bewohner Adalbert (Alfred Büchler), der Mann mit den schönsten Schlappen, versuchten nach einem Tierarztbesuch mit Goldfisch Sabinchen, der teurer war als zehn neue Fische, unbemerkt ins Heim zu kommen – mit Hilfe des Publikums.

Mit Tupperdose zum Leichenschmaus

Die humorvollen Momente vor den drei Akten der von Uschi Schilling verfassten Komödie „Alte Eisen rosten nicht“ hatte Zimmermann einmal mehr selbst geschrieben. Es waren perfekte Einstiege in drei Akte bester Unterhaltung. „Den Tatort könnt ihr vergessen“, hieß es am Sonntag, als sich um 17 Uhr der Vorhang öffnete. Der Abend war lang, aber keine Sekunde langweilig.

Für Tempo sorgten neben der strengen Schütthuhn die Heimbewohner. Gertrud (Marliese Altherr) etwa, die sich angesichts des schlechten Essens im Heim auf Beerdigungen und Leichenschmäuse spezialisiert hat, Tupperdose inklusive. Sie überredet Mitbewohner Herbert (Manfred Gries) mitzukommen und macht aus ihm – damit er nicht auffällt – „Herbertinchen“, mit Beinen, um die ihn viele Frauen beneiden.

Die Hippie-Braut Lilo (Iris Werlein) möchte auch im Alter nicht auf „Sex und Drugs“ verzichten. Pfleger Sebastian (Sascha Müller), den Senioren im Kampf gegen die Schütthuhn zugetan, versorgt sie mit Gras. Walter (Bertram Stay) braucht keinen Joint, um auf ungewöhnliche Ideen zu kommen: Kletterwand auf dem Spielplatz, Straße, Skateboard oder Inliner – Walter ist dort, wo die Action ist. Er riskiert viel und trotzt erfolgreich dem Motto: „Wer früher stirbt, ist länger tot.“

Zeitvertreib „Gebiss versteckele“

Und dann ist da noch Frieda (Maria Gries), die älteste Bewohnerin des Heims. Um sich die Welt schön zu trinken, greift sie schon mal zu Melissengeist. Sie verliert zwar mal den Rock, aber nie die Contenance. Zu den anonymen Alkoholikern will sie nicht. Grund: „Ich trinke nicht mit Fremden.“ Bei jeder Rückkehr als unnachahmliche Frieda auf die Bühne hat Maria Gries Lacher und Applaus auf ihrer Seite – der entspannte Gegenpol zur angespannten Schütthuhn. Als Souffleuse steht Annerose Leidner stets parat. Carsten Bernhard an der Technik sorgt dafür, dass die Sprüche der Darsteller auch in der letzten Reihe gut zu hören sind.

So formiert sich „die Armee der Unsichtbaren“, wie sich die Senioren selbst nennen. Gegen die Langeweile spielen sie „Gebiss versteckele“. Denn sie sollen vor allem eines sein: pflegeleicht, um den guten Ruf des Hauses zu wahren und damit Geld zu verdienen.

Die Rolle des geldgierigen Vorstandsmitgliedes, die für die Weselberger Aufführung ins Stück geschrieben wurde, hatte Gerhard Bold als Wildcard bei der Adventsfensteraktion gewonnen und gerne angenommen – eine Rolle, um die den Weselberger Ehrenbürger viele beneideten. Vor Onkel Gerhard hat sogar die Schütthuhn Respekt.

Große Nachfrage nach Karten

Es könnte alles seinen mehr schlechten als rechten Gang gehen, wenn sich die Ereignisse nicht überschlagen würden. Als Walter der Rauswurf aus dem Heim droht, proben die Senioren den Aufstand. Mit Unterstützung von Sebastian und der cleveren Pflegekraft Lisa (Bianca Lutz) entwickeln sie einen Plan mit dem Ziel: „Die Schütthuhn muss weg.“ Eine entscheidende Rolle spielt dabei Heimarzt Haselmann (Michael Heß), das „Doktorchen“, das gern dort forscht, wo er es nicht soll.

Ob der Aufstand gelingt, darauf dürfen die Besucher gespannt sein, die für die letzte Aufführung am Donnerstag, 30. April, noch Tickets bekommen haben. Die Kartennachfrage war riesig. Bereits am offiziellen Verkaufstag konnte die Theatergruppe vermelden: im Prinzip ausverkauft. Mancher Fan musste eine Absage verkraften und wird von den Glücklichen vor allem eines hören: „Schee war’s.“