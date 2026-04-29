Ein halbes Jahr blieb das Restaurant Alte Burg geschlossen. Am Freitag, 1. Mai, öffnet die neue Pächterin, Gina Buchheit, das Lokal in der Hettersbach wieder.

Zum Auftakt erwartet die Gäste ab 10 Uhr ein kleines Sommerfest, auch der Biergarten ist geöffnet. Auf der Karte stehen unter anderem Schnitzel mit verschiedenen Soßen und Grillhähnchen. Für Livemusik sorgt Shermel Köjer, die Ehefrau des Inhabers.

Unter der Führung von Pascal Wagner, der das leerstehende Hasenheim zum Gasthaus umgebaut hatte, und später unter Pächterin Victoria Basa konnte sich das Lokal nicht etablieren. Inhaber Willy Köjer aus Donsieders hat das Haus inzwischen gekauft. Nach schwieriger Anfangszeit blickt er „sehr zuversichtlich“ in die Zukunft. Als Gründe für sein Engagement nennt Köjer die „Bekanntheit und Beliebtheit“ der Alten Burg, vor allem aber die Lage „mitten in der Natur und ganz dicht am Felsenwanderweg“. Als „ganz wichtigen Baustein“ für den erwarteten Aufschwung sieht er die neue Pächterin Gina Buchheit.

Restaurant personell gut aufgestellt

Die gebürtige Rumänin lebt seit 2004 in Deutschland und hat sich als Köchin in der Südwestpfalz einen Namen gemacht. Von 2012 bis 2024 führte sie gemeinsam mit Günter Buchheit die Küche im Naturfreundehaus Gefäller Weg in Pirmasens. Anschließend arbeitete sie in der Küche des Hilschberghauses in Rodalben.

Als Wirtin der Alten Burg will Buchheit beide Speisenkarten zusammenführen: die oft nachgefragten Schnitzel und Rumpsteaks aus dem Naturfreundehaus sowie die Pfälzer Gerichte aus dem Rodalber Haus des Pfälzerwald-Vereins (PWV). Für Wanderer gibt es eine Vesperplatte und Erbsensuppe. Beim Bier setzt sie auf die heimischen Marken Park & Bellheimer. Der Billardclub Waldesruh behält seinen Raum in der Alten Burg.

Personell sehen Köjer und Buchheit sich dank familiärer Unterstützung gut aufgestellt. In der Küche hilft Ginas Tante Olivia. Den Service übernehmen Ginas Freund Adi sowie der vor Ort bekannte Mathe Mollnar; auch Shermel Köjer unterstützt beim Bedienen. Geöffnet ist die Alte Burg dienstags bis samstags von 12 bis 22 Uhr, sonntags bis 20 Uhr. Als Höhepunkte plant die Pächterin „ein paar Sommerfeste“, bei denen Shermel Köjer als Sängerin auftritt. Geprüft wird zudem der Bau eines Spielplatzes.