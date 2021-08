Die Dörfer verändern sich. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist gegenwärtig jeder fünfte Bewohner über 65 Jahre alt. Spätestens 2040 wird es jeder dritte Einwohner sein. Das wird schon bald zu deutlich veränderten Aufgaben für die Gemeinden führen. Eine Studentin hat 2020 in ihrer Abschlussarbeit zehn Dörfer untersucht und die Ergebnisse zusammengefasst. Wir haben nachgehört, was daraus geworden ist.

Wie die Dörfer in der Südwestpfalz anziehend und lebendig bleiben, das steht auf rund 220 Seiten in der Masterarbeit „Langes und gutes Leben in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land“ der ehemaligen Studentin Kira Keßler aus Schauerberg. Sie hat 51 Fragen an 1100 Einwohner über 65 Jahre in Althornbach, Battweiler, Dietrichingen, Großsteinhausen, Käshofen, Kleinbundenbach, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Riedelberg und Rosenkopf geschickt. Über 40 Prozent der Fragebögen kamen zurück. Das ist sehr viel: Normalerweise sind es höchstens 25 Prozent. Im Sommer hat Kira Keßler ihre Studie vorgestellt.

Die Vertreter der Dörfer kamen zwar zur gerafften Vorstellung der Untersuchung im Sitzungssaal der Kreisverwaltung Südwestpfalz oder haben in der Masterarbeit nachgelesen, was die Untersuchung für den eigenen Ort ergeben hat. Es gab aber keinen Kontakt mehr zur Verfasserin, um die Anregungen näher zu erörtern.

Bruchmühlbach-Miesau zeigt großes Interesse

Klar ist, dass diese Situationsbeschreibungen der zehn Ortsgemeinden nicht nur für Zweibrücken-Land gelten, sondern in jeder anderen Verbandsgemeinde weitgehend ähnlich gelagert sind, soweit es sich um Gemeinden unter 800 Einwohner handelt. Erstaunlicherweise habe die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau großes Interesse an dem Untersuchungsergebnis gezeigt, berichtet Kira Keßler. Vor allem weil auch dort die Zahl der älteren Bürger einen hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung habe.

In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist gegenwärtig jeder fünfte Bewohner über 65 Jahre alt. Spätestens 2040 wird jeder dritte Einwohner über 65 Jahre alt sein, was schon bald zu deutlich veränderten Aufgabenstellungen für die Gemeinden führen wird.

Weniger Einwohner, aber die werden älter

Der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer hat bei der Vorstellung im Juni beim Kreis angekündigt, dass einige wichtige Ergebnisse in das zukünftige Kreisentwicklungs-Konzept übernommen werden. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz hatte der Landkreis Südwestpfalz 2008 noch knapp über 100 000 Einwohner. 2018 waren es noch 95 000 Einwohner, und 2040 soll die Bevölkerung bis auf 86 000 Bewohner schrumpfen. Die Zahl der Bewohner von über 65 Jahren wird von jetzt 25 Prozent auf 35 Prozent bis 2040 anwachsen. Demnach muss sich der Landkreis diesem Thema der Alterung seiner Bevölkerung ebenfalls annehmen.

Selbst einige kleinere Maßnahmen hätten schon eine große Wirkung, hatte Spitzer im Sommer gesagt. Beispielsweise seien Ruhebänke eine große Hilfe für Senioren, um den Kontakt zu ihren Mitbewohnern im Dorf zu erleichtern. Kira Keßler hatte auch Einkaufsmöglichkeiten als wichtig erachtet. Die Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs soll mit geringem Aufwand möglich sein.

Treffen mit dem Investor, der in Kleinbundenbach baut

Zu einem Meinungsaustausch mit der ehemaligen Studentin hat sich Gernot Jakobi, der Investor der Christophorus Wohnheime Genossenschaft, getroffen, der in Kleinbundenbach die ehemalige Gaststätte Maurer zu einer Pflegeeinrichtung mit eigenständigen Häuschen zum Wohnen für ältere Menschen umbaut. In Kleinbundenbach ist eine Wohnform geplant, die zahlreichen älteren Bewohnern aus den zehn untersuchten Dörfern gefallen dürfte, wenn man sich das Ergebnis der Erhebung anschaut. Schließlich hat Kira Keßler auch die Wünsche der älteren Bewohner dahingehend beleuchtet, was sie von ihrem Lebensabend noch erwarten. Wie sie Eigenständigkeit noch bewahren wollen, wenn es zwar beschwerlich bis nicht mehr machbar bleibt, noch in den eigenen vier Wänden zu wohnen, weil ihnen die Hausarbeit zu viel wird. Da wurden schon sehr konkrete Vorstellungen bei der Befragung geäußert. Die bisher im eigenen Haus oder einer schönen Wohnung lebenden Rentner wollen lieber in gewisser Eigenständigkeit wohnen bleiben.

Die Betrachtung hat ergeben, dass Großsteinhausen, Battweiler und Kleinsteinhausen in fast allen Punkten über eine gute Ausstattung verfügen. Zum Jahresende 2020 hat die RHEINPFALZ in den anderen Dörfern nachgefragt, wie sie mit den Anregungen und den aufgezeigten Mängeln umgegangen sind.

Was die Bürgermeister sagen und was sie ändern möchten

In der Umfrage hatte sich gezeigt, dass die Senioren in Kleinbundenbach richtig zufrieden sind mit ihrem Dorf. „Eigentlich hat die Erhebung uns in Kleinbundenbach ein gutes Zeugnis ausgestellt, was aber kein Grund ist, uns tatenlos zurückzulehnen,“ sagt Bürgermeister Manfred Gerlinger . „Unser privates Projekt ,Altersgerechtes Wohnen im Garten’ läuft bereits. Nun werden wir auch noch den Bau eines Kindergartens anpacken, marode Sitzbänke werden wir sanieren und noch einige neue Bänke aufstellen“, spricht er das weiter vorne erwähnte Projekt an. „Wir werden zudem schon bald eine seniorengerechte Bushaltestelle bauen. Unser Blick geht in die Zukunft, obwohl der Kindergarten eine Herausforderung ist. Schade, dass dieses gefährliche Virus uns den Seniorentag und die ständige Bürgersprechstunde genommen hat, um mit den Senioren zu diesem Thema tiefer ins Gespräch zu kommen“, bedauert Gerlinger.

Mauschbach hat die Untersuchung als nicht seniorenfreundlich eingestuft, was Bürgermeister Bernhard Krippleben nicht erschüttert. Er setzt mit seiner Gemeinde auf das Dorferneuerungskonzept. Darum erfolge die Erschließung von sechs neuen Baugrundstücken und innerörtlich noch weiteren vier, sodass junge Familien bauen können. Einen Dorfladen will Krippleben nicht bauen, weil die Mauschbacher praktisch mit dem Fahrrad im Wasgau in Hornbach einkaufen können. „Dort haben wir genau so nah Apotheke, Arzt, Bank, Tankstelle, und mit Althornbach machen wir gemeinsame Sache beim Kindergarten, wo wir uns mit rund 150 000 Euro bei der Erweiterung beteiligen. Ruhebänke würden wir gerne aufstellen, wenn es uns auf Privatgrund erlaubt wird, denn auf gemeindlichen Eigentum haben wir überall eine Sitzgelegenheit“, so Krippleben.

Ortsbürgermeister Christian Schwarz aus Riedelberg findet die durchgeführte Untersuchung gut. Der genaue Zuschnitt auf die kleinen Gemeinden sei wirklich hilfreich. Für sein Dorf ist er über die Eigeninitiative der Bürger und Vereine hoch zufrieden. Auch er bedauert, dass Corona das beliebte Kaffeekränzchen lahmgelegt hat, wo die Themen des Dorfes besprochen würden und man die Wünsche der Bewohner im unmittelbaren Kontakt erfahre. Trotzdem habe man in der Gemeinde abgeklärt, wer gerade jetzt in der schwierigen Coronalage Hilfe benötigt. Nur in zwei Fällen war das erwünscht, da es sonst im guten Familienzusammenhalt funktioniert habe. In einer öffentlichen Sitzung bis zur Jahresmitte hofft der Bürgermeister mit dem Rat das Thema der Studie genau zu beleuchten.

Für Althornbach sieht Ortsbürgermeister Bernd Kipp durch die kurzen Wege nach Hornbach und Zweibrücken keine Versorgungslücke. Außerdem gibt es im Dorf einen Frischeautomat, wo man wichtige Lebensmittel schnell und unabhängig von den Öffnungszeiten bekomme. Das Thema Ruhebänke wolle man prüfen und soweit erforderlich verbessern. Ansonsten sei die Dorfgemeinschaft lebendig, was beruhigend sei. Bei der Erweiterung des Kindergartens wolle man vorankommen. Natürlich werde Althornbach die Studie auch noch im Rat behandeln.

Für Käshofen sieht Ortsbürgermeister Egon Gilbert wenig Nachholbedarf, was auch die Erhebung ergeben habe, da das Dorf als weitgehend seniorenfreundlich eingestuft wurde. Auch jetzt habe sich niemand Unterstützung für den Einkauf oder Arztbesuch gewünscht. Es gebe überall noch Familienmitglieder, die sich um die Großeltern kümmern. Die Aufstellung von Sitzbänken an geeigneten Stellen werde man jedoch in Angriff nehmen. Ein Problem sei, dass der sonst mindestens jeden Monat stattfindende Kaffeeklatsch nicht mehr möglich ist. Hier hätte man konkret zu diesem Thema in Erfahrung bringen können, wo die älteren Bewohner des Dorfes noch Verbesserungswünsche von der Gemeinde erhoffen, meint auch Gilbert.

Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang aus Dietrichingen findet, dass die Untersuchung keine wirklichen Neuheiten für ihr Dorf ergeben hat. Sie ist hoch erfreut, dass die Nachbarschaftshilfe in ihrer Gemeinde gut funktioniere, sodass keiner der älteren Bewohner auf sich alleine gestellt sei. Viele Bewohner gingen im nahen Hornbach einkaufen.