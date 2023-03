Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bedarf an professioneller psychologischer, an seelsorgerischer Hilfe „ist enorm und wird auch in den nächsten Jahren enorm sein“, sagt Egle Rudyte-Kimmle. Die Pirmasenserin gehörte zu den ersten Notfallseelsorgern, die im Flutkatastrophengebiet an der Ahr waren. Zweimal war die Gemeindereferentin der Pfarrei Heiliger Cyriakus in Thaleischweiler-Fröschen bereits an der Ahr im Einsatz.

„Es fühlte sich an, als seien wir in der Kulisse eines Weltuntergangsfilms gelandet. Aber wir wussten, es ist real“, beschreibt Egle Rudyte-Kimmle die ersten Eindrücke, die