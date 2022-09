Seit 2019 ist die Gemeinde Bobenthal Modellkommune Kultur.Landschaft.Digital. (KuLaDig) des Landes Rheinland-Pfalz. Mit dem Programm sollen Städte und Gemeinden angeregt werden, ihre kulturellen und historischen Schätze zu digitalisieren und für Gäste und Einheimische erlebbar machen. Jetzt wurde sie ausgezeichnet.

Beim ersten landesweiten Netzwerktreffen dieser Gemeinden auf Burg Lichtenberg repräsentierte Ortsbürgermeister Markus Keller die Wasgaugemeinde, die bisher einzige im Landkreis Südwestpfalz. Das Treffen hatte den Zweck, dass sich die Kommunen, Institutionen und Wissenschaftler landesweit austauschen konnten. Daneben informierten sie sich über aktuelle Trends und Themen. Es ging auch darum, wie Kommunen Gäste mit Geocaching locken können, wie sie sich und ihren KuLaDig-Auftritt in den Sozialen Medien bewerben und für raum- und landesplanerische Zwecke sowie den Erhalt der Kulturlandschaft nutzen können.

Im Rahmen des Netzwerktreffens wurde Bobenthal neben weiteren 19 Kommunen des Landes aus der ersten Modellprojektphase ausgezeichnet. Die Gemeinden haben ihre Projektphase erfolgreich abgeschlossen und gehen nun offiziell von der Unterstützung durch die Universität Koblenz-Landau in die Betreuung beim KuLaDig Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz, das bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd angesiedelt ist, über.

Ein digitaler Blick in die Geschichte des Ortes

„In den ausgezeichneten Kommunen haben sich die Verantwortlichen gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen und Interessierten in besonderem Maße dafür eingesetzt, die kulturellen Schätze ihrer Gemeinde für die Zukunft zu erhalten und sichtbarer zu machen“, sagte Ruth Marx vom Innenministerium, stellvertretend für Staatssekretärin Nicole Steingaß.

Wie Markus Keller berichtet, sollten ursprünglich nur Kulturdenkmäler aufgenommen werden. Man hat es jedoch erweitert und mit Bleibendem verbunden. So wurden in Bobenthal Zeitzeugen interviewt, welche beispielsweise etwas über die Dorfkirche (Werner Keller) oder die alte Schule (Hubert Keller) berichteten. An den jeweiligen Gebäuden sind QR-Codes angebracht, welche beim Aufnehmen mit dem Handy ihre besondere Geschichte freigeben. In der Gemeinderatssitzung berichtete der Ortschef, dass in der Folge quasi ein geschichtlicher Rundgang durchs Dorf entstehen soll, eine Info-Tafel in der Ortsmitte soll die einzelnen Punkte aufzeigen.