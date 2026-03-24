Die lange Geschichte des Matheis-Hauses in Rodalben bekommt ein neues Kapitel. Ein Blick zurück in die erfolgreichen 60er-Jahre und auf das Ende einer 150 Jahre alten Firma.

Das leerstehende Geschäftshaus August Matheis in der Hauptstraße 149 in Rodalben erfährt nach Entkernung, Umbau und Modernisierung nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten Stillstand eine Umnutzung. Das wirkt sich positiv auf die ganze Stadt aus.

Im Erdgeschoss zieht eine Apotheke ein, darüber entstehen Wohnungen in dem dreistöckigen, das Ortsbild mit prägenden Gebäude. Die Geschäftsidee ist zufällig entstanden. Der Bauherr hat neue Lösungen gefunden. Der Dahner Peter Matheis, der ehemalige Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis und dessen Sohn Gero Matheis sind die Investoren. Durch die Förderung mit öffentlichen Mitteln kann aus Altem nun Neues entstehen.

Ausverkauf Anfang 2002

Die Schließung des vor allem in den 1960er-Jahren sehr erfolgreichen Fachgeschäfts für Hausrat, Geschenke, Porzellan und Eisenwaren (August Matheis GmbH) trübte den Eindruck, den Rodalben als attraktive Einkaufsstadt vermitteln wollte. Im Februar 2002 endete der Ausverkauf, schloss das größte Geschäft in der Stadtmitte seine Pforten. Damit endete für die Familien Max und Ferdinand Matheis eine stolze Firmengeschichte, die 150 Jahre zuvor begonnen hatte.

Ausgerechnet im Jahr 2002 hätte der Betrieb sein 150-jähriges Jubiläum feiern können. Der Betrieb war aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen. Seinen Ursprung hatte das Geschäft in einem Bauernhaus, das dem „Ochsenwirt“ Franz Georg Hauck gehörte. Dessen Witwe verkaufte es an Franz Xaver Kölsch und dessen Ehefrau Wilhelmine, geborene Matheis. Damit war die Verbindung zur Familie Matheis hergestellt. 1852 erwarb Jakob Matheis das Anwesen. Der gelernte Dreher richtete sich dort eine Werkstatt ein.

Größere Schaufenster im Jahr 1950

Sein Sohn Ferdinand Matheis baute die Werkstatt aus zur „mechanischen Werkstatt mit elektrischem Betrieb“. Er stellte mit diesem Schritt die Weichen für die spätere geschäftliche Entwicklung. Im Jahr 1911 stockte er das Gebäude um zwei Wohnungen auf.

Nach Emil Matheis übernahmen August Matheis und seine Frau Franziska den kleinen Laden. Plündereien und Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg machten ihnen zu schaffen. Sie mussten sich verschulden, um den Besitz zu wahren. Die Söhne des Ehepaares, Ferdinand und Max Matheis, arbeiteten ab 1949 beziehungsweise 1950 im elterlichen Betrieb mit.

Wiederbelebungsversuche scheitern

Im Jahr 1950 ließ man beim ersten Umbau die Schaufenster vergrößern. 1955 übernahmen Ferdinand und Max Matheis den Betrieb. 13 Jahre später entschieden sie sich für einen großen Neubau: Ab 1968 zierte das moderne Geschäft Rodalbens Mitte.

Nach der Schließung gab es einige Wiederbelebungsversuche, denen aber kein Erfolg beschieden war. Ab dem Jahr 2005 bemühte sich ein neuer Gesellschafter, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Drastischer Umsatzrückgang mündete allerdings nach vier Jahren in vorzeitiger Schließung. Im Jahr 2009 zog ein Werkzeugladen, spezialisiert auf Werkzeuge und Gartengeräte, in das Haus ein und scheiterte ebenfalls. Seit 2011 steht das Gebäude leer.

Nun nimmt das Traditionshaus einen neuen Anlauf in neuem Gewand und mit neuer Nutzung.