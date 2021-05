Gruppen, in denen Menschen eng zusammenleben, werden durch die Beschränkungen, die die Corona-Pandemie eindämmen sollen, vor besondere Herausforderungen gestellt. Silvia Pietzker, Leiterin des Jugendheims Am Mühlkopf in Rodalben, beschreibt den derzeitigen Alltag für die Jungen und Mitarbeiter.

Nein, der Umgang mit den Jugendlichen sei in der Corona-Zeit nicht schwieriger geworden, sagt Sylvia Pietzker, die Leiterin des IB-Jugendheims Am Mühlkopf. Freilich bedürfe es einiger Zugeständnisse: Um die jungen Leute bei Laune zu halten, dürfen sie etwas länger fernsehen oder Computer spielen. Zunehmend aggressives Verhalten, wie es vorkommt, wenn Menschen eng zusammenleben, ist laut Pietzker nicht feststellbar. Zudem seien die Erzieher für solche Fälle geschult in Deeskalationsstrategien.

Zur entspannten Lage trägt bei, dass das Jugendheim aktuell nicht voll belegt ist. Nur neun statt zwölf Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren betreuen die 20 Erzieher im Schichtdienst rund um die Uhr. In der offenen Gruppe in der Friedrich-Ebert-Straße sind derzeit sechs Jugendliche (ab 16 Jahren) untergebracht. Möglich wären acht. Die geringere Anzahl ermöglicht intensivere Betreuung. Obendrein sei es einfacher, die Abstandsregeln zum Schutz der Gesundheit einzuhalten.

Bedarf aus ganz Deutschland

Bedarf an Betreuungsplätzen, wie sie das Jugendheim in Rodalben anbietet, ist vorhanden, was Anfragen von Jugendämtern aus ganz Deutschland zeigen. Diese Woche erwartet das Jugendheim Besuch aus München zwecks Aufnahme-Gesprächen. Pietzker führt die Belegungslücke auf die Umstände durch das Coronavirus zurück. Sie verweist auf geänderte Arbeitsabläufe und Homeoffice in den Jugendämtern und auf Einschränkungen im Reiseverkehr.

Zwei geschlossene Gruppen betreut das Jugendheim Am Mühlkopf, vier können es werden, wenn das Bestandsgebäude fertig umgebaut und der Neubau an der Ostseite fertiggestellt ist, damit mehr Einzelzimmer zum Wohnen und mehr Therapieräume zur Verfügung stehen. In einer geschlossenen Gruppe werden Jugendliche nur dann untergebracht, wenn das Auskommen in der Familie nicht gelingt und Bemühungen in einer offenen Gruppe erfolglos geblieben sind.

Jungen sorgen sich um Angehörige

Diese Form der Unterbringung bedürfe laut Pietzker des Beschlusses eines Familiengerichts, dem ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten vorausgehe. Die Geschlossenheit verhindere „ein Entziehen durch Weglaufen oder komplette Verweigerung“ und fördere den „Aufbau von Binnenkontakten“. Nach einem Stufenplan können sich die Jugendlichen Ausgang erarbeiten. Corona-bedingte Auflagen begrenzten gerade die Möglichkeiten, den öffentlichen Raum samt des benachbarten Waldes zu nutzen, bedauert Pietzker. Dies geschehe nunmehr nicht in der Gruppe, sondern in einer 1:1-Begleitung bei erlebnispädagogischen Programmen.

„Natürlich löst die Krise bei den Jungen Ängste aus“, weiß die Einrichtungsleiterin. „Sie sorgen sich um ihre Familienangehörigen und Freunde zu Hause, zu denen sie zurzeit nicht fahren können.“ Auch Mitarbeiter äußerten gelegentlich Sorgen wegen der Einschränkungen.

Unterrichtet wird trotzdem

Lerneinheiten seien im Rodalber Jugendheim trotz geschlossener Schulen durchgeführt worden, erzählt Pietzker. „Wir verfügen über ein eigenes Schulmodul und können zusätzlich auf die Unterstützung eines externen Lernstudios zugreifen“, begründet sie den Unterricht. Dennoch freuten sich die Jungen darauf, bald „wieder richtig zur Schule gehen zu können“. Ziel sei in der Regel der Erwerb des Hauptschulabschlusses.

Während der Corona-Pandemie zeige sich, dass die Arbeit im Jugendheim systemrelevant sei. Die Einrichtung in Rodalben erhalte vielfältige Unterstützung. Die IB-Regionalleitung und das Gesundheitsamt versorgten sie mit Informationen und Handlungshinweisen, Kollegen aus dem Umkreis hätten Mundmasken geschickt. Der Katastrophenschutz habe „zur großen Freude vor Ort“ Obst und Gemüse gespendet.