Zum Monatsende schließt der 66-jährige Arzt Hans-Georg Hoppenrath seine Praxis in Großsteinhausen. Der Facharzt für Allgemeinmedizin will kurz vorm Ruhestand kürzer treten. Er wird noch stundenweise in der Kröppener Filialpraxis der Ärzte Heidi und Georg Stein aus Rodalben tätig sein. Einen Nachfolger für die Praxis in Großsteinhausen hat er nicht gefunden.

„Ich will meine Arbeit austrudeln lassen“, sagt der Großsteinhauser Arzt Hans-Georg Hoppenrath. Trotz intensiver Suche habe er für seine Praxis in der eigenen Immobilie keinen Nachfolger finden können. „Die Mitarbeit im Stein-Team hat sich kurzfristig ergeben, die letzten drei Wochen“, erzählte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Vor allem Hausbesuche auf der Hackmesserseite

„Künftig wird er uns in geringer Stundenzahl, schwerpunktmäßig in Kröppen und in Form von Hausbesuchstätigkeit auf der Hackmesserseite, unterstützen“, informierte die Medizinerin Heidi Stein auf Nachfrage der RHEINPFALZ. In Kröppen betreibt sie in ihrem Elternhaus zusammen mit ihrem Mann Georg sei 2010 eine Zweitpraxis. Die Sprechstunden teilten sich beide Steins. Der angestellte Facharzt Rainer Busch ist ausschließlich im Rosanum in Rodalben, der Hauptpraxis, aktiv. Busch praktizierte von 1981 bis 2017 in Münchweiler zunächst in der Gemeinschaftspraxis mit seinem Vater Otto Busch, danach mit Torsten Buchheit.

Laut Hoppenrath sind zwei seiner medizinischen Fachangestellten noch auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Dazu Stein: „Wir suchen derzeit engagierte Mitarbeiter, gerne auch weitere ärztliche Mitarbeiter, auch in Weiterbildung zur Allgemeinmedizin.“ Aus der Praxis Hoppenrath habe sich bisher niemand beworben.

Filiale in Großsteinhausen wäre zu aufwendig

Die Praxis in Großsteinhausen sei nicht als zweite Filiale denkbar, machte Heidi Stein klar. Die Arbeitsbelastung in den beiden Praxen fordere die Ärzte und die Mitarbeiter voll. Tochter Leila studiere im zehnten Semester und Sohn Julian im sechsten Semester Humanmedizin an der Universität des Saarlandes. Beide könnten sich vorstellen, in Rodalben zu arbeiten. Sie hätten aber noch einen langen Weg vor sich, da eine Facharztausbildung zwingend erforderlich sei und einer Niederlassung vorangestellt wird.

Wie Heidi Stein erläuterte, entstand die Idee, den Großsteinhauser Kollegen um Unterstützung zu bitten, aus der regen Nachfrage vieler, gerade älterer Leute, die in Sorge sind, bald keinen Hausarzt mehr zu finden. Es sei vorgesehen, dass Hoppenrath ab August neben einem Sprechstundentag seine bisherigen Hausbesuchspatienten in gewohnter Weise weiter versorgt. Wer mobil ist, solle die Praxisräume aufsuchen, denn „die Ärzte, die zahlenmäßig immer weniger werden“, hätten viel zu tun. „Wie bekannt, ist ja der Ärztemangel in der Region angekommen“, so die Rodalberin.

Bürgermeister hofft, dass sich noch jemand findet

Auf die Frage, wie künftig die weniger mobilen, älteren Bürger von Großsteinhausen medizinisch versorgt werden, antwortete Bürgermeister Volker Schmitt: „Was sollen wir machen? Wir sind für jeden Vorschlag offen.“ Er selbst versucht auch noch, einen Nachfolger für die Praxis zu finden, denn „ein Arzt im Ort wäre gut“. Die nächsten einigermaßen erreichbaren Ärzte seien in Dellfeld und in der Stadt Hornbach. Der Bürgermeister gibt sich optimistisch: „In der Verbandsgemeinde beschäftigt man sich mit dem Thema Telearzt. Mal sehen, wie weit man damit vorankommt.“ Bei dem Projekt geht es darum, die klassische ärztliche Versorgung zu ergänzen, indem man über Computer oder Tablet Kontakt mit einem Arzt aufnehmen kann.

Beate Schnur, Beigeordnete im Nachbarort Bottenbach, ist von der Schließung nicht begeistert. Waren doch einige Bürger des Ortes bei Hoppenrath in Behandlung. „Die Wege zum Arzt werden immer länger. Wir brauchen Konzepte, die besonders die älteren Menschen mitnehmen“, fordert Schnur, die auch Kreisvorsitzende der Landfrauen ist. Sie denkt beispielsweise an die Teilzeitbeschäftigung von Ärztinnen, um dem Familienwunsch besser nachkommen zu können. Auch der öffentlichen Personennahverkehr müsse angesprochen werden. Großsteinhausen sei als Umsteigeort quasi eine Endstation. Es gibt nur eine Fahrt am Tag, mit der man von Bottenbach aus Zweibrücken erreicht, ohne umzusteigen.

Ob die Pirminius-Apotheke in Bottenbach, wo es selbst keinen Arzt gibt, die Schließung der Arztpraxis im Nachbarort zu spüren bekommt, gilt abzuwarten. Die Apotheke, die Andrea Illig gepachtet hat, liefert im weiten Umkreis aus. Nahe liegende Apotheken gibt es auch in Hornbach, Trulben und Vinningen. Arztpraxen gibt es auf der Hackmesserseite noch in Vinningen, Trulben und Eppenbrunn, in der südlichen Hälfte der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Falkenbusch, in Contwig und in Hornbach.