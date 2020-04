„Abicetamol 2020 mg.“ Unter dieses Motto stellten die Abiturienten der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen (IGS) die Zeit ihrer Hochschulreifeprüfung. Unter dieses Motto hätten sie auch gerne ihren Abi-Ball gestellt. Daraus wurde wegen Corona nichts. Per Einschreiben erhielt Elias Junker aus Reifenberg sein Abiturzeugnis und die Information, dass er in diesem Jahr das beste Abitur an der IGS abgelegt hat. Gesamtnote: 1,8.

Dass er das beste Abitur schreiben würde, „damit habe ich nicht gerechnet. Aber natürlich freue ich mich“, sagt der 19-Jährige. Groß gefeiert „haben wir nicht“, verrät der angehende Lehramtsstudent. Mathematik und Physik möchte er studieren. Beide Fächer hatte er als Leistungskurse belegt, dazu Erdkunde.

Das mündliche Abitur legte er in Latein ab. Florian Zickwolf, der frühere Schulleiter der IGS, der im Januar zur Schulaufsichtsbehörde gewechselt ist, kehrte dafür noch mal an seine frühere Wirkungsstätte zurück. „Er hat die mündliche Abiturprüfung abgenommen“, erzählt Elias Junker. Für Junker, der auch für die besten Leistungen in den Fächern Latein und Physik ausgezeichnet wurde, war das „Mündliche“ kein Problem.

Was das Abi anbelangt, schlagen zwei Herzen in seiner Brust. „Es ist sehr schade, dass wir nicht zusammen feiern können. Es war ja alles vorbereitet. Die Halle gemietet, das Catering bestellt“, sagt Elias Junker. Dafür hat der aktuelle Abi-Jahrgang schon lange Geld gesammelt. Zum Beispiel durch Verkaufsaktionen. Auf der anderen Seite ist er froh, „dass wir das schriftliche Abitur noch ganz normal schreiben konnten. Und auch die mündlichen Prüfungen waren, mit Einhaltung der verschärften Regelungen, noch gut machbar“, sagt Junker. Er würde nicht mit den vielen Abiturienten bundesweit tauschen wollen, die derzeit nicht wissen, wann und in welcher Form sie ihre Hochschulreife erlangen können.

Bewerbungen für das Studium

Elias Junker hat sein Abitur in der Tasche und kann derzeit sogar ein bisschen Geld verdienen. Bei Hager-Tehalit in Heltersberg arbeitet er. Daneben bereitet er schon Bewerbungen für das angestrebte Lehramtsstudium vor. Mathe und Physik, die Kombination ist klar. Nur wo, „das weiß ich noch nicht“, sagt Junker. Da ist er offen. Mit einer kleinen Einschränkung: „Es sollte sich im Idealfall mit dem Fußball spielen bei der SG Rieschweiler verbinden lassen“.

Junker, der noch A-Junior ist, aber den ein oder anderen Einsatz in der ersten Mannschaft bereits absolviert hat, ist kommende Saison fest im SG-Kader eingeplant. „Und ich will weiter Fußball spielen“, hofft er, dass sich nach der Corona-Krise wieder Mannschaftssport betreiben lässt. Aktuell ruht bekanntlich der Ball. „Wir hätten schon gerne einen vernünftigen Abschluss der laufenden Runde gehabt“, sagt Junker, für den auch die Zeit im Jugendfußball endet. Mit Laufen und Fahrradfahren hält er sich fit. Dazu kümmert er sich um seine Vögel.

Abitur virtuell gefeiert

In einer großen Voliere im Junkerschen Garten geht es bunt zu: Agaporniden, kleine afrikanische Papageien, hält und züchtet Elias Junker. „Biologie-Leistungskurs hätte ich mir auch vorstellen können. Aber ich hatte mit Physik schon ein Fach, in dem man viel lernen muss“, sagt er. Die Begeisterung für die bunt gefiederten Vögel, die ihrem deutschen Namen „Unzertrennliche“ alle Ehre machen und nur selten mal alleine in der Voliere sitzen, ist aber gegeben. Mit einem Käfig im Haus fing es an. „Vögel machen unglaublich viel Dreck“, verrät Junker. Deshalb fiel die Entscheidung, im Garten eine Voliere zu bauen, in der die Vögel viel Platz haben. Neben den kleinen Papageien sind hier auch kleine Wachteln zu Hause.

Dass der Abi-Jahrgang der IGS in irgendeiner Form – „zumindest wir Schüler unter uns“ – das bestandene Abitur noch mal gemeinsam feiern kann, „hoffe ich schon“, sagt Junker. Bisher wurde nur virtuell gefeiert.