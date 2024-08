Das Grünesputschefest zeigte, wie schön Sommernächte in Rodalben sein können. Auf drei Bühnen ging es rund. Das Konzept ging auf.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Stadtbürgermeister Claus Schäfer am Freitag das Grünesputschefest, das erstmals mit einem Programm eigens für Kinder aufwartete. Das Bierfass zapfte Landrätin Susanne Ganster an. Den „Sektanstich“ vollzog Grünesputschefrau Thea Noll, die ihr 20. Jubiläum in dieser Rolle beging. Begleitet wurde sie von mehreren Grünesputschefrauen in historischer Tracht, die in Handkarren gepackte Bündel Suppengemüse gegen eine Spende für einen guten Zweck anboten.

Bald darauf stimmte Crazy 5 mit dem 80er-Jahre-Hit „Life is Life“ die Rodalber auf Party ein. Musik war Trumpf an den Festtagen. Fest-Organisator Jürgen Kölsch von den „Musiktouren Pirmasens“ hatte drei Bühnen über das Festgelände verteilt.

Entspannte, mehrtägige Party

Auf dem unteren Marienplatz versammelte sich das eher ältere Publikum, hörte den emotional geprägten Liedern von Jan Luca Ernst zu und den Hits von Herwig Meysner, dem Ex-Headcrash-Musiker.

Auf dem Marienplatz reichte das Angebot vom frisch gezapften Bier bis zur Bowle, von Pfälzer bis zu mexikanischen Spezialitäten und amerikanischen Bagels. Es war zwar einiges los, lange anstehen musste aber niemand.

Sprichwörtlich „die Hölle los“ war um die Bühne an der Ecke von Frank- und Pfarrstraße, dem Treffpunkt der Jugend. Die DJs Elias und Schorleschorsch brachten die Stimmung zum Überschäumen. Dennoch gab es laut Kölsch keine gravierenden Zwischenfälle. Lediglich ein feuchtfröhlicher Gast, der sich wohl in die Rodalb erleichtern wollte, musste zu später Stunde aus dem Bach gefischt werden.

„Alles lief nach Plan“, sagte Kölsch am Sonntag. Lediglich die für den Samstagabend angekündigte Lichtshow war wegen der „unklaren Wetterlage“ von der Technikfirma abgesagt worden. Rodalben erlebte eine stimmungsvolle und entspannte Mehrtages-Party. „Sollte es im nächsten Jahr wieder zu einer gemeinsamen Festplanung kommen, sind schon interessante Ideen ins Gespräch gekommen“, berichtete er.