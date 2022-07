36 Absolventen der Fachoberschule Dahn erhielten am Freitag in einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.

Alle Schüler der beiden Klassen (Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung) haben die Prüfungen bestanden und somit die allgemeine Fachhochschulreife erlangt. Für alle Absolventen steht außerdem schon fest, wie es nach der Schulzeit weitergeht: Während die meisten eine Berufsausbildung beginnen, starten knapp ein Drittel der Absolventen ein Hochschulstudium, duales Studium oder streben das Abitur an. Zwei Schüler woll ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Erstmals seit zwei Jahren konnte die Übergabe der Zeugnisse wieder in einem größeren und feierlichen Rahmen in der Aula des Schulzentrums stattfinden.

Ausgezeichnet für ihre Leistungen wurden Lilli Geschwind aus Hinterweidenthal in den Fächern Wirtschaft/Verwaltung, Mathematik und Sprachen; Emily Stilgenbauer (Gesundheit und Pflege); Anna Haas aus Dahn (Deutsch); Lilli-Marie Rieger aus Dahn und Anna-Sophie Wilhelm, Bruchweiler (Chemie); sowie Marvin Faul, Ludwigswinkel, Louisa Funck, Oberhausen, Tobias Kuntz, Dahn, und Hanna Weber, Ruppertsweiler, (Marketingprojekt – wiederverwendbarer Schreibblock).