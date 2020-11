Bereits seit Anfang des Jahres gibt es in Schmitshausen einen Whatsapp-Newsletter. Mitmachen kann sich jeder, der dort wohnt.

Die Idee entstand im Gemeinderat, damit der Informationsfluss beschleunigt werden kann. Sven Horn machte damals im Rat den Vorschlag, Informationen über Whatsapp auszutauschen, da diese Nachrichten viel schneller gelesen würden als E-Mails. Daraus entwickelte sich ein Newsletter für alle Einwohner von Schmitshausen. Horn hat die Verwaltung übernommen, und mittlerweile sind rund 60 Schmitshauser in der Gruppe, um sich ständig über Neuigkeiten, Termine und Arbeitseinsätze informieren zu lassen, erzählt Bürgermeister Markus Schieler.

Das System ist einfach: Man sendet per Whatsapp seinen Namen an die Telefonnummer 0176/84719510, und prompt bekommt man in Zukunft alle wichtigen Informationen der Gemeinde auf das Handy zugesandt. Entstanden ist die Gruppe schon vor der Coronakrise, und sie soll auf jeden Fall auch danach weiter erhalten bleiben, sagt Schieler. Informiert wird zum Beispiel über Arbeitseinsätze der Gemeinde. „Das war bei den Arbeiten am Spielplatz wirklich sehr gut“, zieht Schieler Bilanz zu diesem Arbeitseinsatz.

Das Amtsblatt erscheine oft zu früh: „Dann lesen die Leute den Termin, und bis es so weit ist, haben sie das vergessen.“ Da in der Whatsapp-Gruppe auch Nachfragen zu Terminen und Nachrichten ankommen, werden die Nutzer automatisch immer wieder an den Einsatz erinnert, findet er. Auch der Wirt vom „Roseneck“ nutzt den Newsletter: „Er darf seine Speisekarte hier veröffentlichen“, sagt der Bürgermeister.

Nicht durchgesetzt hat sich die Einkaufshilfe, die man im Frühjahr für besonders gefährdete Personen in der Coronapandemie einführte. „Die älteren Einwohner nutzen lieber das Capmobil“, hat Schieler beobachtet.

Jedes Fest und jede Hilfsaktion in Schmitshausen soll auch in Zukunft, zusätzlich zur Veröffentlichung im Amtsblatt oder neben Flugblättern, mit dem Whatsapp-Newsletter bekannt gemacht werden.