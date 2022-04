Wegen vorsätzlichen Vollrauschs sollte sich am Dienstag ein 45-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Aber er hatte an jenem Morgen einen positiven Coronatest und erschien deshalb nicht vor Gericht. Das verhinderte seine Bestrafung aber nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Richterin einen Strafbefehl gegen den Mann. Darin verurteilte sie den 45-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Als Bewährungsauflage muss er 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen und für zwei Jahre an monatlichen Therapiegesprächen teilnehmen. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen und die zuständige Behörde darf ihm erst nach weiteren 20 Monaten einen neuen Führerschein erteilen.

Der Mann soll sich am 17. Dezember 2021 bis zu einer Blutalkoholkonzentration von 3,1 Promille betrunken und in diesem Zustand im Landkreis Südwestpfalz auf öffentlichen Straßen Auto gefahren sein. Dabei soll ihm bekannt gewesen sein, dass er nach übermäßigem Alkoholgenuss dazu neigt, Straftaten zu begehen.

Vorsätzliches Betrinken kann geahndet werden

Bei diesem hohen Promillewert ist nicht auszuschließen, dass der Mann infolge eines Rausches schuldunfähig war. In diesem Fall kann er wegen des Fahrens in betrunkenem Zustand aber nicht bestraft werden. Wenn er allerdings früher bereits in solchem Zustand Straftaten begangen hat, dann kann er bereits dafür bestraft werden, dass er sich betrunken hat, sagt das Gesetz. Dann weiß er, dass er in berauschtem Zustand zu Straftaten neigt, und muss bereits den Rausch, also das Alkoholtrinken, vermeiden. Oder Vorsorge treffen, dass er nicht im Rausch Auto fährt, zum Beispiel das Fahrzeug zu Hause lassen, verabreden, dass ihn eine nüchterne Person nach Hause fährt, oder die Autoschlüssel einer vertrauenswürdigen Person übergeben, bevor er anfängt, Alkohol zu trinken.

Gegen den Strafbefehl kann der Mann beziehungsweise sein Verteidiger Einspruch einlegen. Dann gibt es eine neue Verhandlung vor dem Amtsgericht.